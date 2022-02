खानपान में थोड़ी सी लापरवाही के कारण एसिडिटी और गैस जैसी समस्या हो सकती है। एसिडिटी की समस्या खासकर उन्हें ज्यादा रहती है जो ज्यादा तला भुना, चटपटा और मसालेदार खाना खाते हैं। एसिडिटी (Acidity ko kaise door kare) होने पर पेट में हल्का दर्द, जलन और गले में जलन जैसी परेशानियां होती हैं। खाने को पचाने के लिए हमारे पेट की गैस्ट्रिक ग्रंथियां एसिड का स्राव करती हैं। जब ये स्राव ज्यादा हो जाता है तब हमें एसिडिटी की शिकायत होती है। इस समस्या के लिए भी कुछ घरेलू उपाय (Acidity ke liye gharelu upay) हैं जिसकी मदद से हमें राहत मिल सकती है।

एसिडिटी से हैं परेशान तो अपनाएं ये घरेलू उपचार - Acidity se pareshan hai to apnaye ye gharelu upchar in Hindi

एलोवेरा जूस (Aloe vera juice is beneficial in acidity)

एसिडिटी होने पर एलोवेरा का जूस पीने से काफी आराम मिलता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो गैस और एसिडिटी की समस्या से छुटकारा दिलाने में मदद करते हैं।

तुलसी का जूस (drink basil/Tulsi juice in acidity)

तुलसी एक आयुर्वेदिक पौधा है और एसिडिटी से निजात पाने के लिए इसके पत्ते काम आ सकते हैं। तुलसी के पत्तों को थोड़े से पानी में डालकर उबाल लें। ठंडा होने पर इसके पानी को पीने से एसिडिटी और गैस की समस्या से राहत मिलेगी।

सौंफ (fennel for Acidity problem)

एसिडिटी से राहत पाने के लिए प्राचीन काल से ही लोग सौंफ का सेवन करते आ रहे हैं। इसके लिए आप चाहें तो इसके बीजों को चबाकर खा सकते हैं। या फिर इसे पानी में उबालकर पी सकते हैं।

गुड़ (Eat jaggery to get rid of acidity)

गुड़ पानच की प्रक्रिया को तेज करता है और एसिडिटी से हमें बचाता है। हैवी मील लेने वाले हैं तो इससे पहले थोड़ा सा गुड़ खा लें। एसिडिटी होने पर पेट और गले में होने वाली जलन में गुड़ का एक टुकड़ा खा लेने से जलन खत्म हो सकती है।

नींबू पानी (Lemon Water helps in Acidity)

नींबू पानी का भी सेवन कर एसिडिटी की समस्या से राहत पाया जा सकता है। इसके साथ ही पेट और गले में होने वाली जलन से भी छुटकारा मिलता है। इसके लिए एक गिलास गुनगुने पानी में एक चम्मच नींबू का रस मिलाकर सेवन करने से लाभ मिलता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

