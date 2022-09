आंतरायिक उपवास यानी इंटरमिटेंट फास्टिंग शायद कुछ ऐसा है जिसे आपने आजमाया है या आपके किसी जानकार ने अपनाने की कोशिश की होगी है। स्लिम होने की चाहत रखने वाले लोगों के लिए ये वजन घटाने की प्रवृत्ति बहुत अधिक ध्यान आकर्षित कर रही है। इंटरमिटेंट फास्टिंग (IF) एक प्रकार का आहार है जो इस बात पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है कि आपको कब खाना चाहिए, बजाय इसके कि आपको क्या खाना चाहिए। यह एक खाने का पैटर्न है जहां आप खाने और फास्टिंग की अवधि के बीच चक्र करते हैं। कई अध्ययनों से पता चलता है कि यह आपके शरीर और मस्तिष्क के लिए शक्तिशाली लाभ प्रदान कर सकता है। यह पैटर्न मुख्य रूप से युवा आबादी और कई अन्य लोगों द्वारा दिलचस्प माना जाता है। यह फास्टिंग और खाने की अवधि के बीच के चक्र को निर्धारित करता है। इसलिए इसे पारंपरिक आहार नहीं बल्कि खाने के तरीके में बदलाव कहा जा सकता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग कई प्रकार की होती है। कई अलग-अलग प्रकार के इंटरमिटेंट फास्टिंग हैं, जैसे कि 16/8 और 5:2। ये लेख इंटरमिटेंट फास्टिंग के फायदों के बारे में है।

क्या है इंटरमिटेंट फास्टिंग, जानिए कैसे इसे अपनाना होगा फायदेमंद : Intermittent Fasting Benefits In Hindi

1. वजन घटाने में मददगार (Helpful in weight loss)

इंटरमिटेंट फास्टिंग के प्रमुख लाभों में से एक यह है कि यह आपकी मेटाबोलिज्म दर में सुधार करने में मदद करता है, आपको कम कैलोरी का उपभोग करने में मदद करता है, आपके इंसुलिन के स्तर को कम करने में मदद करता है और वृद्धि हार्मोन के स्तर को बढ़ाता है। 2014 के एक अध्ययन ने समग्र महत्वपूर्ण वजन घटाने और कमर परिधि पर IF के सकारात्मक प्रभाव को दिखाया है। ये सभी लाभ फास्टिंग की अवधि के दौरान आपके द्वारा उपभोग की जाने वाली कम कैलोरी पर निर्भर करते हैं।

2. हृदय स्वास्थ्य में सुधार करे (Improve heart health)

इंटरमिटेंट फास्टिंग के फायदों पर किए गए मानव अध्ययन के अनुसार, LDL कोलेस्ट्रॉल, ब्लड ट्राइग्लिसराइड्स, ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर के स्तर को कम करने के लिए दिखाया है। ये सभी हृदय रोग के जोखिम कारक हैं।

3. इंसुलिन प्रतिरोध को कम करने में मदद करे (Help reduce insulin resistance)

इंटरमिटेंट फास्टिंग इंसुलिन प्रतिरोध को कम कर सकता है और इसलिए ब्लड शुगर के स्तर को कम करने में मदद करता है। यह टाइप-2 डायबिटीज से बचाव कर सकता है।

4. शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और सूजन को कम करें (Reduce oxidative stress and inflammation in the body)

ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस उम्र बढ़ने और कई पुरानी बीमारियों की ओर एक कदम है। इसमें अस्थिर अणु (unstable molecules) शामिल होते हैं जिन्हें मुक्त कण (free radicals) कहा जाता है। मुक्त कण प्रोटीन और DNA जैसे अन्य महत्वपूर्ण अणुओं के साथ प्रतिक्रिया करते हैं और उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। IF पर किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग शरीर के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के प्रतिरोध को बढ़ा सकता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

LIVE POLL Q. 0 votes so far

Edited by Vineeta Kumar