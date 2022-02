जीरा या cumin, एक सहस्राब्दी पुराना मसाला है जो आपके मुंह में एक अचूक, अनोखा स्वाद छोड़ देता है। एक स्प्रिंकल या दो किसी भी डिश में एक किक और एक पंच के योग्य स्वाद जोड़ता है, जिससे सुगंधित तांग और छिद्रपूर्ण गर्मी का अनूठा संयोजन अंदर जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जीरा पानी पीने से आपकी सेहत को फायदा हो सकता है। जीरा हर भारतीय घर में पाया जाने वाला मसाला है। चाहे एसिडिटी से राहत देने के लिए अपने चावल और सब्जियों में स्वाद और थोड़ा तड़का मिलाना हो, हमारे छोटे जीरे ने यह सब किया है। आइए जानते है उन कारणों को जो जीरा वाटर से वजन घटाने में मदद करते है।

मोटापा कम करने के लिए पिएं जीरा वाटर : Jeera Water For Obesity In Hindi

जीरा है पाचन के लिए बढ़िया (Fantastic for Digestion)

सबसे प्रसिद्ध जीरा पानी के उपयोग में से एक। शक्तिशाली एंटी-गैस रसायन चिड़चिड़ा आंत्र रोग से बचाते हैं और एक पल में पेट फूलना और डकार को हल करते हैं। यह उन सभी की सूची में सबसे पहले होना चाहिए जो अपने पेट की समस्याओं के लिए एक सरल, त्वरित उपाय की तलाश में हैं। पाचन सही होने के कारण वजन जल्दी घटता है।

जीरा का पानी फैट जमा होने से रोकता है (Reduces Fat Storage)

अनेक अध्ध्यनों ने यह साबित कर दिया है कि जीरा पानी मोटापा घटाने में मददगार है। दिन में 3 बार जीरा वाटर लेने से फैस्टोरे होना कम होजाता है और वेट लॉस की प्रक्रिया तेज़ होजाती है।

जीरा वाटर में ना के बराबर कैलोरी होती है (Jeera Water has Almost No Calories)

इस पानी के सिर्फ एक चम्मच में 7 कैलोरी होती है। यह जानना दिलचस्प है कि वे 7 कैलोरी कई अन्य खाद्य पदार्थों की तुलना में पोषण से अधिक सघन हैं। आपने इस पर पूरा ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन खाली पेट व्यायाम करना एक तनाव है। हालांकि, सुबह की एक्सरसाइज रूटीन पर जाने से पहले जीरे का पानी पीने से एसिडिटी की समस्या दूर हो जाती है। यह आपको अच्छी कसरत के लिए हाइड्रेटेड और शांत भी रखता है।

मोटापा कम करने के लिए जीरा वाटर कैसे बनाए (How to make jeera water for quick weight/fat loss)

सबसे पहले आपको एक पैन में पानी गर्म करना है और उसमें एक चम्मच जीरा डालना है। पानी में उबाल आने तक प्रतीक्षा करें और जीरा को एक घंटे के लिए उसमें छोड़ दें। सुनिश्चित करें कि जीरा पानी में ठीक से डाला गया है। अंत में गैस बंद कर दें और पानी को छान लें। आराम से जीरा पानी पिएं और हर घूंट का आनंद लें।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

