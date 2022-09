हमारे देश में कान और नाक को छिदवाना बहुत जरूरी माना जाता है। ये बहुत पुरानी परंपरा चली आ रही है कि लड़कियों की नाक और कान का छेदना जरूरी होता है। लेकिन अब फैशन के चलते लड़के भी अपने कान छिदवाने से पीछे नहीं हट रहे। न सिर्फ कान बल्कि नाक भी छिदवाने लगे हैं। लेकिन इस बीच आप इस बात का भी ध्यान रखें कि इसका कारण कोई इन्फेक्शन का शिकार न हो जाएं। इसलिए चाहे कोई भी व्यक्ति नाक या कान छिदवाऐ उसे इन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए।

कान या नाक छिदवाने के बाद खास बातों का रखें ख्याल, नहीं होगा इन्फेक्शन - Kaan Ya Naak Chidwane Ke Baad Khas Bato Ka Rakhe Khayal, Nahi Hoga Infection In Hindi

सही एक्सेसरीज का करें चयन (Select the right accessories) - यदि आप कान या नाक छिदवाते हैं, तो इस बात का ध्यान जरूर रखें कि नकली एक्सेसरीज का इस्तेमाल न करें। इससे नाक और कान में इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत हद तक बढ़ सकता है। इसलिए कभी भी आप नाक या कान छिदवाएं तो चांदी या सोने के तार का ही उपयोग करें।

नाक या कान में डाली एक्ससरीज को घुमाते रहें (Keep moving the nugget accessory in the nose or ear) - आप जब नाक या कान को छिदवाते हैं, तो इस बात का ध्यान जरूर रखें कि बीच बीच में इसे हल्के हाथों से घुमाते रहें। लेकिन इसके लिए आप थोड़ा सा नारियल तेल का उपयोग जरूर करें। तेल लगाने से एक्सेसरीज को घुमाने में आसानी होगी।

इन्फेक्शन होने से बचाएं (prevent infection) - अगर आप कान या नाक में छेद करवाते हैं, तो इस बात का ध्यान जरूर रखें कि इसमें इन्फेक्शन न हो। कई बार नाक, कान छेदने पर पस होने लग जाती है जिससे उस जगह पर गांठ पड़ने जैसी समस्या भी हो सकती है। इससे बचाव के लिए आप उस जगह को हल्के हाथों से साफ करते रहें।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

LIVE POLL Q. 0 votes so far