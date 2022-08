काजू (Cashew) को ड्राई फ्रूट्स का राजा कहा जाता है। काजू स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है। जब भी ड्राई फ्रूट्स की बात आती है तो काजू का नाम सबसे पहले आता है। यह स्वास्थ्य के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। काजू में विटामिन A, विटामिन C, विटामिन B6, प्रोटीन, सोडियम, पोटैशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फाइबर, फास्फोरस, आयरन, जिंक आदि पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। इसका कई तरह के पकवानों में इस्तेमाल किया जाता है। काजू खाने में जितना स्वादिष्ट होता है। शरीर के लिए उतना ही फायदेमंद होता है काजू का सेवन करने से शरीर में ताकत आती है और इससे ऊर्जा भी प्राप्त होता है। यह लेख काजू खाने के फायदों के बारे में है।

अच्छी सेहत के लिए खाएं काजू, जानिए 8 फायदे - Kaju Khane Ke Fayde In Hindi

1. थकान दूर करने में सहायक (Helpful in relieving fatigue)

थकान को दूर करने में भी सहायता करता है। आजकल लोग बहुत व्यस्त रहते हैं, दिन भर काम करते हैं किसी के पास आराम करने के लिए समय नहीं होता है। ऐसे में काजू का उपयोग बहुत लाभदायक होता है दिन भर काम करने से शरीर में थकावट और आलस्य आ जाता है। काजू के सेवन से इसे दूर किया जा सकता है।

2. मसल्स के लिए लाभदायक (Beneficial for muscles)

काजू स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। यह शरीर से फैट को कम करता है, जिन लोगों का शरीर बहुत ही पतला है वह लोग अगर काजू का इस्तेमाल करें तो शरीर में ताकत आने के साथ-साथ मसल्स भी अच्छी तरह विकसित होते हैं, जो लोग जिम जाते हैं। उनके लिए काजू का उपयोग बहुत ही लाभदायक होता है।

3. एंटी ऑक्सीडेंट का अच्छा स्रोत (Good source of anti-oxidants)

काजू एंटीऑक्सीडेंट का एक अच्छा स्रोत है एंटी ऑक्सीडेंट हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के साथ-साथ हमारी त्वचा के लिए बीमारियों से लड़ने के लिए एंटी ऑक्सीडेंट की मुख्य भूमिका होती है। काजू में एंटी ऑक्सीजन उपलब्ध होने के कारण यह हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक होते हैं।

4. दिमाग तेज करने के लिए सहायक (Help to sharpen the mind)

काजू दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है। यह याददाश्त बढ़ाने में बहुत सहायता करता है। काजू में विटामिन B और बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो दिमाग को तेज करने में मदद करते हैं। काजू का इस्तेमाल बच्चों से लेकर ज्यादा उम्र के लोगों तक कोई भी कर सकता है।

5. दांतो को मजबूत बनाने में (Strengthens teeth)

काजू दांत के लिए लाभदायक होता है। काजू में मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम दांतो को मजबूत बनाने के लिए और दातों के अन्य समस्याओं से दूर रखने के लिए बहुत सहायक होते हैं। काजू मसूड़ों के लिए भी अच्छा है और यह मसूड़ों को भी स्वस्थ रखता है इसलिए स्वस्थ दांत पाने के लिए आप काजू का उपयोग कर सकते हैं।

6. दिल के लिए लाभदायक (Beneficial to the heart)

काजू दिल के लिए लाभदायक होता है। यह शरीर से कोलेस्ट्रॉल को कम करके दिल संबंधी समस्याओं से दूर रखता है। आजकल कई लोगों को दिल संबंधित कई समस्या होते हुए देखा गया है। काजू के उपयोग से खून भी साफ होता है और शरीर में अच्छी तरह से रक्त प्रवाह होता है जिससे दिल से संबंधित समस्या लोगों में कम होते हैं। काजू के उपयोग से आपको इन सब से लाभ मिल सकता है।

7. बालों के लिए लाभदायक (Beneficial for hair)

काजू बालों के लिए बहुत लाभदायक होता है। इसमें मौजूद पोषक तत्व बालों को मजबूती देने में या बालों की अन्य समस्याओं को दूर करने में सहायता करते हैं। काजू में जिंक आयरन और मैग्नीशियम बालों को झड़ने से बचाते हैं। कम उम्र में ही बाल सफेद होना आदि समस्याओं को कम करता है और बालों का विकास भी अच्छा रहता है काजू के प्रतिदिन इस्तेमाल से हमें कई प्रकार के लाभ मिलते है।

8. स्किन के लिए लाभदायक (Beneficial for skin)

काजू में कई प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं जो त्वचा के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। काजू हमारी त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने में सहायता करता है। स्किन संबंधित समस्याओं को दूर करने में और स्किन में चमक लाने में साथ में शरीर के विटामिन की कमी को दूर करता है, जिसकी वजह से स्किन संबंधी समस्याओं से बचा जा सकता है।

