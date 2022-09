आंखों का स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। आंखों की रोशनी कम होना इन दिनों लोगों की सबसे आम समस्याओं में से एक है। शरीर की देखभाल करने की तरह ही आंखों पर भी ध्यान देना जरूरी है। हालांकि, कई लोग समस्या की गंभीरता को नहीं समझते हैं। निकट दृष्टिदोष या दूरदर्शिता, यदि उपेक्षा की जाती है, तो दृष्टि हानि हो सकती है। अगर आप अपने चश्मे या कॉन्टैक्ट लेंस से छुटकारा पाना चाहते हैं तो यहां कुछ घरेलू उपचार दिए गए हैं जिन्हें आपको आजमाना चाहिए।

कमजोर आँखों की रौशनी के लिए अपनाएं ये 5 घरेलू नुस्खे - Kamzor Ankhon Ki Roshni Ke Liye Apnayein Ye Gharelu Nuskhe In Hindi

1. स्वस्थ आहार बनाए रखें (Maintain a Healthy Diet)

विटामिन A, विटामिन C, विटामिन E और जिंक जैसे पोषक तत्वों और खनिजों में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो मैकुलर अपघटन (macular degeneration) को रोक सकते हैं। इस स्थिति में मैक्युला का स्वास्थ्य (आंख का वह हिस्सा जो दृष्टि को नियंत्रित करता है) नीचे चला जाता है। विटामिन और मिनरल का पर्याप्त सेवन सुनिश्चित करके आप ऐसी स्थितियों से बच सकते हैं। यह आंखों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। गाजर, लाल मिर्च, ब्रोकोली, स्ट्रॉबेरी, शकरकंद, पालक, सिट्रस फ्रूट्स का सेवन करें।

2. योग का अभ्यास करें (Practice yoga)

घर पर आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए योग का अभ्यास करें। आंखों की रोशनी के लिए घरेलू उपचार की बात करें और आप योग को मिस नहीं कर सकते। दृष्टि में सुधार के प्राकृतिक तरीकों के रूप में पहचाने जाने वाले कई योग आसन (मुद्रा) हैं। आप हलासन, बालासन, पादहस्तासन जैसे आसनों का अभ्यास कर सकते हैं।

3. धूम्रपान से बचें (Say no to Smoking)

धूम्रपान ऑप्टिक नसों को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे धब्बेदार अध: पतन (macular degeneration) हो सकता है। इसके अतिरिक्त, धूम्रपान से तंत्रिका ब्लॉक हो सकते हैं, संवेदनशीलता कम हो सकती है। धूम्रपान भी मोतियाबिंद का एक आम कारण है। अगर आप सिगरेट पीते हैं, तो छोड़ने की कोशिश करें। अगर आपने छोड़ने की कोशिश की है और असफल रहे हैं, तो कोशिश करते रहें। जितना अधिक आप प्रयास करते हैं, उतनी ही अधिक संभावना है कि आप इसे छोड़ दें। आप मदद के लिए डॉक्टर से भी संपर्क कर सकते हैं।

4. घी (Ghee)

आयुर्वेद के अनुसार देसी घी आपकी कई स्वास्थ्य समस्याओं का उपाय करने में आपकी मदद कर सकता है। यह घी विटामिन और मिनरल से भरा हुआ है जो आपकी आंखों की रोशनी में सुधार करता है। आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए आप अपने मंदिरों पर घी लगाएं और कुछ मिनट तक मसाज करें। ऐसा रोजाना करने से आपको फर्क दिखने लगेगा।

5. नेत्र व्यायाम (Eye Exercise)

अपनी आंखों को स्वस्थ रखने के लिए आपको अपने आईबॉल के आसपास की मांसपेशियों को उत्तेजित करने की आवश्यकता है। अपने आईबॉल को बाएँ से दाएँ, ऊपर और नीचे की ओर घुमाएँ। दिन में एक बार 2-3 बार, क्लॉकवाइस और एंटी-क्लॉकवाइस दोहराएं।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

