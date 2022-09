एलोवेरा (Aloevera) एक नुकीला रसीला पौधा है जो शुष्क उष्णकटिबंधीय जलवायु में उगता है। इसके कुछ अन्य असामान्य नाम भी हैं। इसे वैकल्पिक रूप से 'बर्न प्लांट', 'रेगिस्तान की लिली' और 'हाथी का पित्त' कहा जाता है। इसके उपचार गुणों के कारण प्राचीन काल में लोग इसे 'अमरता का पौधा' कहते थे। एलोवेरा के सेवन का सबसे लोकप्रिय तरीका एलोवेरा जूस (aloe vera juice) है। इसे एलो लीफ के अंदरूनी हिस्से से निकाला जाता है। एलोवेरा जूस कई स्वास्थ्य लाभों का स्रोत है क्योंकि यह पोषक तत्वों से भरपूर होता है। यह अपक्षयी रोगों से लड़ने में मदद करता है। एलोवेरा जूस का नियमित रूप से सेवन करके आप इन बीमारियों की शुरुआत को भी रोक सकते हैं। इस लेख के माध्यम से हम एलोवेरा जूस के फायदे बताने जा रहे हैं।

खाली पेट एलोवेरा जूस पीने के 7 फायदे - Khali Pet Aloevera Juice Peene Ke Fayde In Hindi

1. वजन घटाने के लिए (Weight loss)

जो लोग अपना वजन कम करना चाहते हैं, उनके लिए एक अस्वास्थ्यकर आंत (unhealthy gut) मददगार नहीं है। एलोवेरा स्वस्थ पाचन, मेटाबोलिज्म और उत्सर्जन में सहायता के लिए पाचन सहायता के रूप में कार्य कर सकता है। एलोवेरा के रेचक (laxative) गुण पूरी तरह से पाचन सुनिश्चित करते हैं और जल प्रतिधारण को कम करते हैं। एलोवेरा दोनों मेटाबोलिज्म प्रक्रियाओं में मदद कर सकता है। एलोवेरा में मौजूद B-विटामिन और एंजाइम इसे फैट बर्न करने में बेहतरीन बनाते हैं।

2. कब्ज से राहत दिलाए (Relieves constipation)

कब्ज असुविधाजनक हो सकता है और यह आंतों और पाचन स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। । आप एलोवेरा के रस को एक प्राकृतिक रेचक के रूप में उपयोग कर सकते हैं और पाचन तंत्र के साथ थोक को स्थानांतरित करने में मदद कर सकते हैं। लेटेक्स या पौधे के त्वचा और जेल के बीच के हिस्से में एन्थ्राक्विनोन (anthraquinones) होता है। यह रेचक प्रभाव के लिए जिम्मेदार एक यौगिक है। एलोवेरा का कब्ज पर अधिक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। एलो लेटेक्स निस्संदेह कब्ज के लिए एक उत्कृष्ट प्राकृतिक उपचार है, जो मल को नरम करने के लिए आंत में तरल पदार्थ को बढ़ाता है।

3. हार्टबर्न से राहत दिलाए (Relieve heartburn)

हार्टबर्न या एसिड रिफ्लक्स (acid reflux) तब होता है जब एसिड पेट से निकलकर अन्नप्रणाली तक जाता है। एलोवेरा का रस हार्टबर्न को कम कर सकता है और पेट को राहत दे सकता है। यह गैस्ट्रिक अल्सर (gastric ulcers) के इलाज में भी सहायक है।

4. हाइड्रेशन प्रदान करे (Provide hydration)

संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए हाइड्रेशन महत्वपूर्ण है। एलोवेरा जूस शक्कर पेय और फलों के रस का एक उत्कृष्ट विकल्प है जो आपके स्वास्थ्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। एलोवेरा जूस में चीनी और कैलोरी कम होती है और इसलिए इसे सीधे या अन्य जूस और स्मूदी के साथ मिलाकर सेवन किया जा सकता है।

5. लिवर को स्वस्थ रखता है (Keeps Liver Healthy)

एलोवेरा जूस शरीर को हाइड्रेट करता है और फाइटोन्यूट्रिएंट्स (phytonutrients) से भरपूर होता है। हमारा लिवर तभी ठीक से काम कर सकता है जब शरीर पर्याप्त रूप से हाइड्रेटेड हो। एलोवेरा जूस शरीर में पानी की मात्रा को बनाए रखता है और लीवर को शरीर को डिटॉक्सीफाई करने में मदद करता है।

6. पाचन में सहायता करे (Aids Digestion)

एलोवेरा हमारे शरीर में मौजूद शुगर और फैट को तोड़ने में मदद करता है। यह पेट में एसिड के उत्पादन को नियंत्रित करता है और हमारी आंतों को स्वस्थ रखता है। इसके अलावा, यह हमारे आंत में अच्छे बैक्टीरिया के विकास को बढ़ावा देता है। अगर आपको पाचन संबंधी कोई समस्या है तो नियमित रूप से एलोवेरा जूस को अपने आहार में शामिल करें।

7. विटामिन C से भरपूर (Rich in Vitamin C)

एलोवेरा विटामिन C से भरपूर होता है। इम्युनिटी बढ़ाने के लिए विटामिन C जरूरी है। विटामिन C शरीर में आयरन के अवशोषण के लिए भी आवश्यक है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

