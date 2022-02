खीरा खाने के 7 फायदे : Kheera Khane Ke 7 Fayde

खाने के साथ सलाद का सेवन अक्सर हर कोई करता है। जिसमें लोग खीरा खाना पसंद ज्यादा करते हैं। खीरे से शरीर को कई जरूरी न्यूट्रिएंट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं। खीरे में पानी की मात्रा काफी अधिक होती है, इसलिए अक्सर गर्मियों में कई शहरों में सड़क किनारे खूब खीरे बिकते हैं। खीरे में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और प्लांट कंपाउंड कई बीमारियों से बचा सकते हैं। जानते हैं खीरे खाने के फायदे।

खीरा खाने के फायदे (Health Benefits of Cucumber)

1. हाई न्यूट्रिएंट्स - Cucumber Contains High Nutrients - खीरे में जरूरी न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स काफी होते हैं। करीब 300 ग्राम बिना छिले हुए खीरे में कैलोरी- 45 ग्राम, फैट- 0 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट- 11 ग्राम, प्रोटीन- 2 ग्राम, फाइबर- 2 ग्राम, विटामिन C - RDI (Reference Daily Intake) का 14 फीसदी, विटामिन K- RDI का 62 फीसदी, मैग्नीशियम- RDI का 10 फीसदी, पोटेशियम- RDI का 13 फीसदी और मैंगनीज- RDI का 12 फीसदी होता है। खीरे में मौजूद तमाम पोषक तत्वों को पाने के लिए इसे बिना छिले खाने की सलाह दी जाती है। खीरे को छिलने से फाइबर और कुछ विटामिन्स की मात्रा घट जाती है।

2. एंटीऑक्सीडेंट्स- Cucumber Contains Antioxidants - खीरे में एंटीऑक्सीडेंट्स पाया जाता है, जो शरीर में कई बीमारियों के खतरे को कम करता हैं। फ्री रेडिकल्स की वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है जिससे दिल की बीमारियों और कैंसर का संबंध भी पाया गया है। वहीं, एंटीऑक्सीडेंट्स ऑक्सिडेशन रोकने का काम करते हैं।

3. हाइड्रेशन बेहतर करता है - Cucumber Promotes Hydration - खीरे में पानी की पर्याप्त मात्रा होती है, जो हमारे शरीर के लिए काफी जरूरी होती है। पानी से हमारे शरीर के टेंपरेचर को रेग्यूलेट करने में मदद मिलती है। शरीर के सही हाइड्रेशन से फिजिकल परफॉर्मेंस और मेटाबॉलिज्म पर भी असर पड़ता है।

4. वजन कम करता है - Cucumber May Help in Weight Loss - खीरा कई तरह से वजन कम करने में मदद कर सकता है। खीरे में कैलोरी काफी कम होती है। अगर आप एक पूरा खीरा (करीब 300 ग्राम का) खाते हैं तो उससे आपको 45 ग्राम कैलोरी ही मिलेगी। इसलिए आप कई खीरे आराम से खा सकते हैं और इससे वजन नहीं बढ़ेगा।

5. ब्लड शुगर कर सकता है कम- Cucumber May Lower Blood Sugar - खीरा ब्लड शुगर लेवल घटाने में मदद कर सकता है और डायबिटीज से जुड़ी परेशानियों को कम कर सकता है।

6. कॉन्स्टिपेशन से बचा सकता है - Cucumber Decrease Chance of Constipation - खीरे में मौजूद फाइबर और पानी की अधिक मात्रा शरीर में रेगुलर बाउल मूवमेंट में मदद कर सकता है। बता दें कि कॉन्स्टिपेशन के लिए डिहाइड्रेशन भी एक प्रमुख फैक्टर होता है। खीरा शरीर को हाइड्रेट रखकर कॉन्स्टिपेशन से बचाता है।

7. हड्डियों के लिए है अच्छा- Cucumber helps in Bone health - खीरे में विटामिन K पाया जाता है। विटामिन K ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है और हड्डियों के लिए भी अच्छा होता है। विटामिन K बॉडी को कैल्शियम अब्जॉर्प्शन में मदद करता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

Edited by Naina Chauhan