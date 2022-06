लोअर बैक और हिप्स को कैसे फैलाएं? - Lower Back Aur Hips ko kaishe Failaye

Know How to stretch the lower back and hips in hindi: हर किसी का शरीरिक संरचना यानी बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है। किसी का शेप में होता है तो कोई अपनी बढ़ती चर्बी से परेशान रहता है। खासकर महिलाएं तो परफेक्ट बॉडी का सपना देखती हैं। लोअर बैक और हिप्स की बात करें तो अगर ये शेप में है तो महिलाओं की खूबसूरती में चार चांद लग जाता है। हर महिला इसे शेप में लाने का सपना देखती है। लेकिन, इसके लिए आपको कुछ एक्सरसाइज करना होगा जिसके जरिए आप अपनी लोअर बैक और हिप्स को फैला सकती हैं।

लोअर बैक और हिप्स को फैलाने के लिए करें डम्बल के साथ साइड लंग्स एक्सरसाइज (side lunges exercise with dumbbells)

डम्बल के साथ साइड लंग्स एक्सरसाइज मांसपेशियों को टोन करने के लिए दबाव डालता है जिसके चलते आपकी लोअर बैक और हिप्स शेप में आती है। ये एक्सरसाइज जांघों और पीठ की निचले हिस्से पर दबाव डालने के लिए काफी अच्छा। ये मसल्स को साइड से टोन करने के साथ ही शानदार लुक देती है।

स्प्लिट लेग स्क्वाट्स (split leg squats)

लोअर बैक और हिप्स को फैलाने के लिए स्प्लिट लेग स्क्वाट्स बेस्ट एक्सरसाइज में से एक है। ये ग्लूट्स पर दबाव डालता है और आपकी स्थिरता को बढ़ाने में मदद करता है। इससे आपके हिप्स गोल और ज्यादा आकर्षक बनेंगी। साथ ही कमर के निचले हिस्से, पैरों और कूल्हों की मांसपेशियों पर प्रभाव पैदा होगा जिससे आपके ये सारे पार्ट शेप में आएंगे।

स्क्वाट्स (squats)

स्क्वाट्स व्यायाम करने से कूल्हे की मांसपेशियां चौड़ा होती हैं और साथ ही आकर्षक लुक देती है। ये लोअर बैक और हिप्स को टोन करने का सबसे लोकप्रिय व्यायाम है। ये आपके कोर पर भी दबाव डालता है। इससे आपकी जंघ भी शेप में आएगी।

साइड लेग लिफ्ट्स (side leg lifts)

लोअर बैक और हिप्स को फैलने के लिए साइड लेग लिफ्ट्स एक्सरसाइज किया जा सकता है। ये हिप्स को टोनिंग और चौड़ा करने में काफी मददगार है। इस व्यायाम के करने से कूल्हों की मांसपेशियों को खिंचाव होता है जिससे वो आकार में आती हैं।

हिप राइज एक्सरसाइज (hip raise exercise)

लोअर बैक और हिप्स को आकर्षक आकार देने के लिए और उन्हें टोन करने के लिए हिप राइज एक्सरसाइज काफी बेस्ट है। इससे आपका कोर और बैक मसल्स भी मजबूत होगा। इससे आपके हिप्स गोल और आकर्षक बनते हैं।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

