पीठ के ऊपरी हिस्से को कैसे फैलाएं? - Pith ke Upari Hisse ko kaishe Failaye?

Know How to stretch the upper back in hindi: एक स्वस्थ शरीर के लिए जितना जरूरी आहार है उतना ही एक्सरसाइज भी जरूरी है। एक्सरसाइज बॉडी को फिट रखती है और अनावश्यक चर्बी को शरीर पर जमा नहीं होने देती। इसके साथ ही हम कई सारी बीमारियों से भी बचे रहते हैं। आज हम बात करेंगे पीठ के ऊपरी हिस्से को कैसे फैलाएं और शेप में लाए। इसके लिए कई सारे व्यायाम हैं जो पीठ के ऊपरी भाग को फैलाने में आपकी मदद करेंगे और साथ ही शरीर के कई ऊपरी हिस्से को भी सुडौल बनाने में मदद करेंगे। ये एक्सरसाइज पीठ की मसल बनाने में, बाहें और सीने के लिए फायदेमंद हैं।

पीठ के ऊपरी हिस्से को फैलाने के लिए करें साइड प्लांक डिप व्यायाम

पीठ के ऊपरी हिस्से को फैलाने के लिए साइड प्लांक डिप व्यायाम बेहद ही फायदेमंद है। इससे कंधा, बांह और कलाई की भी मांसपेशियों को ताकत मिलेगी और आपकी एकाग्रता बढ़ती है। इससे आपके गर्दन, कंधे और पीठ दर्द की भी समस्या से छुटकारा मिल सकता है।

कैसे करें साइड प्लांक डिप व्यायाम |How To Do Side Plank Dip Exercise

इसके करने के लिए साइड एल्बो प्लांक पोजीशन में आ जाए

आपके शरीर का सारा भार बायीं बांह और बायें पैर पर होना चाहिए

दाएं पैर को बाएं पैर से सटा लें

सांस भरते हुए दायें नितंब को जमीन के नजदीक तक जुकाएं

इसके बाद सांस छोड़ते हुए नितंब की हड्डी (पेल्विस) को ऊपर उठाते हुए शरीर को स्टार्ट पोजिशन में ले जाने की कोशिश करें।

एक साइड से इस एक्सरसाइज को कम से कम दस बार करें तो बेहतर होगा।

टी रोटेशन एक्सरसाइज से फैलाएं पीठ का ऊपरी हिस्सा (Stretch the upper back with the T-rotation exercise)

पीठ के ऊपरी हिस्से को फैलाने के लिए साइड एल्बो प्लांक के बाद टी रोटेशन व्यायाम भी बेस्ट है। इससे पीठ के ऊपरी भाग की मांसपेशियों की जकड़न दूर होती है और साथ ही बॉडी पोस्चर में सुधार आता है।

टी रोटेशन एक्सरसाइज करने का तरीका |how to do t rotation exercise

टी रोटेशन एक्सरसाइज करने के लिए पुशअप वाले पोजिशन आएं

दोनों हाथ जमीन से ऊपर तान लें

अपने दाए हाथ ऊपर ले जाएं और शरीर को दाई ओर तिरछा करके बाहर और अंदर की ओर घुमाने की कोशिश करें।

इसके बाद स्टार्ट पोजीशन में आ जाएं।

इसी को बायां हाथ उठाकर और शरीर का बायां हिस्सा घुमाते हुए करें

इसे भी कम से कम दस बार दोहराए

साइड जैक नाइफ व्यायाम से मिलेगा पीठ के ऊपरी हिस्से को लाभ (Side jackknife exercise will benefit the upper back)

साइड जैक नाइफ व्यायाम करने से पीठ के ऊपरी हिस्से को काफी लाभ मिल सकता है। इससे अगर नियमित रूप से करें तो कुछ वक्त के बाद आपके सीने पर फर्क नजर आएगा और साथ ही बांह की मसल्स बनने लगेगी। इसके साथ ही पेट की ऊपरी और निचली मांसपेशियों को मजबूती मिलेगी।

साइड जैक नाइफ व्यायाम करने के लिए अपनाएं ये तरीका |Follow this method to do side jackknife exercise

इसके करने के लिए जमीन पर दाहिने पैर के बल लेट जाएं

बाएं पैर को दाए पैर के ऊपर आराम की अवस्था में रखे

फिर बायें हाथ को सिर के पीछे रखें और दाएं हाथ को पेट पर आराम की अवस्था में रख लें

अपने धड़ को उठाते हुए बायें पैर को ऊपर ले जाएं

इस दौरान बाईं कोहनी को बायें पैर की ओर खींचें।

कुछ देर तक इस अवस्था में रहने की कोशिश करें फिर वापस पोजीशन में आ जाए।

एक और से इसे भी दस बार करें।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

