अपने नाखूनों की बारीकी से जांच करें। क्या वे स्वस्थ और मजबूत हैं? क्या आप अद्वितीय रंग या आकार की कोई लकीरें, डेंट या क्षेत्र देखते हैं? हम सभी स्वस्थ, पूरी तरह से सजे हुए नाखून चाहते हैं, चाहे हम ऐसे हों जो अपने नाखूनों को आत्म-देखभाल के रूप में जुनूनी रूप से पेंट करते हैं या वह प्रकार जो अपने छल्ली को उठाता और काटता है। नाखूनों की नियमित देखभाल से मजबूत, स्वस्थ नाखून बनते हैं जिन्हें आप गर्व के साथ धारण कर सकती हैं। यहाँ कुछ नाखून देखभाल सुझाव दिए गए हैं जिन्हें आपको अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए।

अपने नाखूनों की बेहतर देखभाल कैसे करें, जानिए इस नेल केयर रूटीन के बारे में! - Learn How To Take Better Care Of Your Nails With This Nail Care Routine In Hindi

अपने नाखूनों को पॉलिश रिमूवर से साफ करें (Clean your nails using a polish remover)

नाखूनों की देखभाल भी त्वचा की देखभाल की तरह ही है और इसकी शुरुआत पूरी तरह से सफाई से होनी चाहिए। अपने नाखूनों को नियमित रूप से साफ करने से वे कीटाणुओं और जीवाणुओं से मुक्त रहेंगे। इस अवस्था में आप नेल पॉलिश रिमूवर का इस्तेमाल करके अपने नाखूनों से नेल पॉलिश हटाकर गंदगी साफ कर सकते हैं। बाद में अपने हाथों को पानी से अवश्य धो लें।

अपने नाखूनों का आकार बनाए रखें (Maintain the shape of your nails)

अपने नाखूनों को छोटा और अच्छी शेप में रखें। बढ़े हुए नाखून, बालों की तरह, टूटने और फूटने के लिए अतिसंवेदनशील होते हैं। इसलिए, सप्ताह में एक बार अपने नाखूनों को क्लिप करें और फिर एक सुंदर, प्राकृतिक आर्क पाने के लिए असमान क्षेत्रों को फाइल करें। यहां तक कि अगर आप उन्हें लंबा करने का प्रयास कर रहे हैं, तो ऊपर से थोड़ा ट्रिमिंग करने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा।

क्यूटिकल्स को कभी न हटाएं (Never remove cuticles)

जब क्यूटिकल्स की बात आती है, तो हम हल्का तरीका पसंद करते हैं। माना कि नाखून को सुरक्षित रखना उनकी जिम्मेदारी है। यदि आपकी त्वचा या नाखून लटक रहे हैं, तो उन्हें सावधानी से और धीरे से काटें, ताकि वे बाहर न निकलें और असुविधा पैदा न करें। क्यूटिकल्स को काटें या नोचें नहीं।

हल्के नेल पॉलिश का उपयोग करके अपघर्षक नेल पॉलिश से बचें (Avoid abrasive nail polishes by using mild nail polish)

नेल पेंट लगाने से आपके स्वस्थ नाखून खराब नहीं होंगे, लेकिन आपको शायद समय-समय पर इससे छुट्टी लेनी चाहिए। अपने नाखूनों को पेंट करना शुरू करने से पहले उन्हें साफ कर लें, फिर बेस कोट लगाएं। बेसकोट आपके नाखूनों को धुंधला होने से रोकता है, जबकि टॉपकोट आपके नेल पेंट के छिलने की संभावना को कम करता है।

अपने नाखूनों को अच्छी तरह से नमी दें (Moisture your nails properly)

जब नाखून सूख जाते हैं, तो उनके टूटने और टूटने की संभावना अधिक होती है, और यह खराब क्यूटिकल्स के प्रमुख कारणों में से एक है, जिससे अतिरिक्त समस्याएं हो सकती हैं। नतीजतन, सुनिश्चित करें कि आपके नाखून अच्छी तरह से मॉइस्चराइज हैं। उन्हें पोषण देने के लिए नारियल या बादाम के तेल से धीरे-धीरे मालिश करें।

अच्छी डाइट खाएं (Eat a good diet)

यदि आप एक स्वस्थ और संतुलित आहार का सेवन करते हैं, तो मजबूत नाखूनों को सुनिश्चित करने के लिए आपको किसी आहार पूरक की आवश्यकता नहीं है। पूरक बायोटिन, एक विटामिन जो कमजोर या भंगुर नाखूनों को मजबूत करने में मदद करता है, कमजोर नाखूनों वाले लोगों की मदद कर सकता है। मजबूत, चमकदार और नमीयुक्त नाखूनों के लिए प्रोटीन और ओमेगा-3 को संतुलित आहार में शामिल करना चाहिए।

**उचित विधि से स्वस्थ नाखूनों को बनाए रखना बहुत आसान हो सकता है। और अगर आप इन दिशा-निर्देशों का पालन करते हैं, तो आप अपने नाखूनों को खूबसूरत बनाए रखते हुए उन्हें होने वाली अपरिवर्तनीय क्षति से बचा सकते हैं।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

Poll : 0 votes