बबूल के औषधीय गुण, 3 फायदे और 3 नुकसान - Babool Ke Aushadhiye Gun, 3 Fayde Aur 3 Nuksan

बबूल (Acacia) को "हीलिंग ट्री" के नाम से मशहूर है क्योंकि इसके सभी भागों (छाल, जड़, गोंद, पत्ते, फली, बीज) का उपयोग विभिन्न औषधीय प्रयोजनों के लिए किया जाता है। बबूल के पेड़ के पत्ते, फूल और छाल बहुत गुणकारी होते हैं। इनका उपयोग कई दवाओं और घरेलू उपचारों में भी किया जाता है। इस लेख में बबूल के औषधिये गुण, फायदे और नुकसान बताये गए हैं।

बबूल के औषधीय गुण, 3 फायदे और 3 नुकसान

बबूल के औषधीय गुण और फायदे : Medicinal Properties And Benefits Of Acacia In Hindi

1. खांसी में फायदेमंद (Beneficial in cough)

बदलते मौसम में जुकाम-खांसी होना आम होता है। बबूल के पत्तों और छाल ऐसे में फायदेमंद होते हैं। उपाय के लिए - बबूल के पत्तों और छाल का चूर्ण बनाएं और इसका एक से दो ग्राम चूर्ण में शहद मिलाकर खाएं। यह उपाय खांसी में लाभ देगा।

2. कमर दर्द के इलाज के लिए (Treats back pain)

लंबे समय तक बैठे रहने से कमर दर्द की समस्या हो सकती है। ऐसे में बबूल आपकी सहायता कर सकता है। उपयोग के लिए - बबूल की छाल, गोंड और कीकर की फली को बराबर मात्रा में मिलाकर पीस लें और एक चम्मच दिन में तीन बार खाएं। इससे कमर दर्द में आराम मिलेगा।

3. दाद-खुजली का उपचार (Itchy rash treatment)

गर्मियों में दाद-खुजली की समस्या होना आम हो जाती है। ऐसे में बबूल के फूल फायदेमंद होते हैं। दवा बनाने के लिए, बबूल के फूलों को सिरके के साथ पीस लें और इस लेप को दाद-खुजली पर लगाएं। यह इस स्थिति में लाभ देगा।

बबूल के नुकसान : Disadvantages of Acacia In Hindi

1. लिवर की समस्या होने पर ना खाएं (Do not eat if you have liver problem)

किसी भी चीज़ के अधिक सेवन से नुकसान हो सकते हैं। बबूल के सेवन से लिवर पर दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं।

2. बबूल के कांटे से हो सकता है मवाद (Acacia thorn can cause pus)

बबूल के पेड़ का कांटा यदि लग जाए और उसी समय उसे ना निकला जाए तो उस जगह मवाद हो सकता है।

3. कब्ज़ में ना करे सेवन (Do not consume in constipation)

कब्ज़ की समस्या होने पर बबूल का सेवन करना और तकलीफ बढ़ा सकता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

Edited by Vineeta Kumar