पिपरमिंट का औषधीय उपयोग- peppermint ka Aaushudhiya upyog

आयुर्वेद में पिपरमेंट के पत्तों का प्रयोग कई तरह की बीमारियों के लिए किया जाता है। पिपरमिंट का दर्द निवारक गुण कई तरह की बीमारियों से राहत दिलाने में मदद करता है। दांतों का दर्द, पेट का दर्द, सिर दर्द, पेट में गड़बड़ी आदि से निजात दिलाने में ये बहुत कारगर है। इसके औषधीय उपयोग से पहले हम यह जान ले कि आखिर पेपरमिंट है क्या। यह मूल रूप से यूरोप में पाया जाने वाला पौधा है। इसके तेल और रस आदि का इस्तेमाल चिकित्सा में किया जाता है।

पिपरमिंट का औषधीय गुण Medicinal properties of peppermint in Hindi

पिपरमिंट एंटी सेप्टीक, दर्द निवारक और पाचन शक्ति बढ़ाने में मददगार होता है। इसके साथ ही यह गठिया के दर्द में भी फायदेमंद है। पिपरमिंट का तेल दर्द निवारक भी होता है।

सिर दर्द (Benefit of peppermint to Get Rid of Headache)

ज्यादा तनाव लेने के कारण इसका असर सीधा हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है जिसकी वजह से सिरदर्द की परेशानी बढ़ जाती है। ऐसे में पिपरमिंट को पीसकर मस्तक पर लगाने से सिर दर्द कम होता है।

दांत दर्द (Tooth ache)

दांत दर्द की समस्या हर किसी को कभी न कभी होती ही है। ऐसे में हर किसी को सबसे पहले घरेलू उपाय का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि, हमारे किचन में कई ऐसी चीजें हैं जो इस समस्या से निजात दिला सकती हैं। पिपरमिंट दांत के दर्द के लिए काफी लाभकारी है। पिपरमेंट के क्रिस्टल को दांतों के बीच रखकर दबाने से दांत दर्द कम हो जाता है।

दस्त (Mint leaves for Diarrhea)

कई बार खराब खानपान के चलते हमें दस्त की समस्या शुरू हो जाती है। ऐसे में पिपरमेंट का सेवन करने से इसमें लाभ मिलता है। पिपरमेंट के पत्तों का काढ़ा बनाकर पीने से दस्त या फिर पेट दर्द में आराम मिलता है।

पेट संबंधी रोग (Benefits of Peppermint Oil for stomach disorders)

पिपरमिंट पेट संबंधी रोगों के लिए काफी लाभकारी है, इसके तेल का प्रयोग कर जठरांत्र विकार यानी पेट संबंधी रोगों से छुटकारा पाया जा सकता है। कई पेट संबंधी रोगों के इलाज के लिए इसका दवा बनाने में इस्तेमाल किया जाता है।

पेट दर्द (Peppermint For Stomach pain)

पेट दर्द या फिर गैस की समस्या होने पर पिपरमिंट में शक्कर मिलाकर सेवन करने से काफी आराम मिलता है।

