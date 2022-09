मीठी तुलसी (Meethi Tulsi) 21वीं सदी के स्मार्ट नागरिकों के लिए बनाई गई एक अभूतपूर्व चीनी है। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, यह मीठा होता है लेकिन साथ ही साथ दवा के रूप में भी काम करता है। तुलसी औषधीय पौधा है जिसका इस्तेमाल कई बीमारियों को ठीक करने के लिए किया जाता है। यह स्टीविया नामक प्राकृतिक पौधे से बना है। स्टीविया रेबाउडियाना के रूप में भी जाना जाता है, स्टीविया एक ऐसा पौधा है जो अपने स्वास्थ्य लाभों के लिए प्रसिद्ध है। इसे चीनी के स्वस्थ विकल्प के रूप में गिना जाता है। स्टीविया यानी मीठी तुलसी अद्वितीय खाद्य सामग्री में से एक है क्योंकि यह अधिकांश चीनी के विकल्प की तरह कैलोरी नहीं जोड़ता है। मीठे स्वाद वाले इस पौधे का उपयोग कई पेय पदार्थों को मीठा करने के लिए किया जाता है। यह लेख स्वास्थ्य के लिए मीठी तुलसी के 5 फायदे बताने जा रहा है, जानने के लिए लेख को अंत तक पढ़ें।

स्वास्थ्य के लिए मीठी तुलसी के 5 फायदे - Meethi Tulsi Benefits In Hindi

1. मधुमेह रोगियों के लिए अच्छा (Good for diabetics)

मीठी तुलसी में प्राकृतिक मिठास के गुण होते हैं जिन्हें चीनी के साथ बदला जा सकता है। इन सभी स्वास्थ्य लाभों के कारण, यह मधुमेह रोगियों के लिए अच्छा है। इसमें कैलोरी या कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है जो स्टेविया के उपयोग का एक अतिरिक्त लाभ है। इसका इंसुलिन या रक्त शर्करा के स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए, मधुमेह वाले लोग स्टेविया को अपने पेय और खाद्य पदार्थों में शामिल कर सकते हैं।

2. अग्नाशय के कैंसर के खतरे को कम करे (Reduce the risk of pancreatic cancer)

यह कैम्फेरोल जैसे कई स्टेरोल और एंटीऑक्सिडेंट से भरा हुआ है। यह यौगिक अग्नाशय के कैंसर के खतरे को 23% तक कम करने के लिए पाया जाता है। यह अतिरिक्त स्टेविया लाभों में से एक है।

3. उच्च रक्तचाप को कम करने में मददगार (Helpful in reducing high blood pressure)

माना जाता है कि मीठी तुलसी का अर्क रक्त वाहिकाओं को पतला करता है जो सोडियम के उत्सर्जन और मूत्र के उत्पादन को बढ़ाते हैं। यह रक्तचाप को कम करने और दिल की धड़कन को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है।

4. वजन नियंत्रण में मदद करे (Help with weight control)

मीठी तुलसी का एक और स्वास्थ्य लाभ यह है कि यह वजन को नियंत्रित करने में मदद करता है। वजन बढ़ने का एक प्रमुख कारण कैलोरी का अधिक सेवन है। चूंकि मीठी तुलसी में बहुत अधिक कैलोरी नहीं होती है, इसलिए वजन को नियंत्रित करने के लिए आप इसे अपने भोजन और पेय में शामिल कर सकते हैं।

5. कोई एलर्जी नहीं पाई जा सकती है (No allergy has been observed)

यह पाया गया है कि स्टीविओल ग्लाइकोसाइड (steviol glycosides) प्रतिक्रियाशील नहीं हैं और प्रतिक्रियाशील यौगिकों के लिए भी नहीं जुटाए जाते हैं। इस कारण से, स्टेविया के किसी भी त्वचा या शरीर की एलर्जी के कारण होने की संभावना कम होती है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

Edited by Vineeta Kumar