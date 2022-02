मेथी, जिसे मेथी दाना (Fenugreek Seeds) भी कहा जाता है, एक लोकप्रिय भारतीय मसाला है जिसका उपयोग पूरक के रूप में किया जाता है। इसके बहुत सारे स्वास्थ्य लाभ हैं, इसलिए आपको इसे अपने आहार में शामिल करना चाहिए। मधुमेह रोगियों से लेकर हृदय रोगियों तक लगभग सभी को कड़वी मेथी का सेवन करने की सलाह दी जाती है। यदि हम उन समस्याओं की संख्या को देखें जिनके बारे में सोचा जाता है कि इसका इलाज किया जा सकता है, तो हम इसे शीर्ष क्रम का सुपरफूड घोषित कर सकते हैं।

मेथी का उपयोग विभिन्न रूपों में हजारों तरह की बीमारियों को ठीक करने के लिए किया जाता है, पाचन संबंधी समस्याएं, जिनमें भूख न लगना, कब्ज और गैस्ट्राइटिस शामिल हैं, स्तन दूध उत्पादन के साथ-साथ प्रवाह, कम टेस्टोस्टेरोन या कामेच्छा, मधुमेह, रजोनिवृत्ति, दर्दनाक माहवारी, उच्च रक्त चाप, वात रोग, साँस लेने में तकलीफ, मोटापा, कम व्यायाम प्रदर्शन, फोड़ें, खुले घाव, अल्सर, माइग्रेन और सिरदर्द, प्रसव पीड़ा, मांसपेशियों में दर्द आदि शामिल है।

आइए इस सुपरफूड के बारे में वह सब कुछ जानें जो आपको जानना चाहिए!

मेथी दाना के फायदे : Fenugreek Seeds Benefits In Hindi

वजन घटाने में सुधार (Improve Weight Loss)

मेथी भूख को दबाने और परिपूर्णता की भावनाओं को बढ़ावा देने के लिए दिखाया गया है, जो अधिक खाने को कम करके वजन घटाने में सहायता कर सकता है। मेथी दाने की चाय का सेवन करें।

रक्तचाप और हृदय की स्थिति के जोखिम को कम करें (Reduce the Risk of Blood Pressure and Heart Conditions)

मेथी दाना कोलेस्ट्रॉल के स्तर और ब्लड कोलेस्ट्रॉल को प्रबंधित करने, हृदय रोग के जोखिम को कम करने और संपूर्ण हृदय स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद कर सकता है।

दर्द से राहत (Pain Relief)

मेथी दाना लंबे समय से दर्द के इलाज के लिए पारंपरिक चिकित्सा में उपयोग किया जाता है। माना जाता है कि जड़ी-बूटियों के अल्कलॉइड संवेदी रिसेप्टर्स को अवरुद्ध करने में मदद करते हैं जो मस्तिष्क के दर्द को समझने में मदद करते हैं।

सूजन के लिए मेथी का पानी (Prevents bloating)

मेथी का पानी आपको लंबे समय तक भरा हुआ रखेगा। मेथी में फाइबर की मात्रा अधिक होती है, जो आपको पेट भरा होने का एहसास कराती है। इससे वजन प्रबंधन में मदद मिलती है। जब आप भरे हुए होते हैं, तो आप उतनी कैलोरी नहीं खाते हैं और अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों पर नाश्ता करने की संभावना कम होती है। यह सूजन को दूर रखने में भी मदद करता है।

बालों के लिए मेथी का पानी (Treats hair problem)

बालों के लिए मेथी के कई फायदे हैं, जिनमें बालों का बढ़ना, बालों की मात्रा में सुधार और बालों की रूसी और खुरदरापन जैसी समस्याओं की रोकथाम शामिल है।

