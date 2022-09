आप मूंग की दाल (Moong ki dal) का सेवन करते हैं, तो यह स्वास्थ्य को अनगिनत लाभ पहुंचाता है। क्योंकि मूंग की दाल पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। इसलिए मूंग की दाल का सेवन कई बीमारियों में लाभदायक साबित होता है। मूंग की दाल में कॉपर, फोलेट, राइबोफ्लेविन, विटामिन, विटामिन सी, फाइबर, पोटैशियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन, विटामिन बी -6, नियासिन, थायमिन पाया जाता है। जो स्वास्थ्य के लिहाज से फायदेमंद साबित होता है। लेकिन मूंग की दाल खाने के कई फायदे हैं, तो इसके बहुत से नुकसान भी होते हैं कई लोगों को मूंग की दाल के सेवन से बहुत से नुकसान होते हैं। तो आइए जानते हैं मूंग की दाल को खाने से होने वाले नुकसान -

मूंग की दाल का ये लोग न करें सेवन, हो सकते हैं कई नुकसान - Moong Dal Ka Upyog Ka Ye Log Na Kare Sevan, Ho Sakte Hain Kai Upaye In Hindi

शुगर लो होने पर न करें सेवन Do not consume when sugar is low

जिन लोगों का शुगर लेवल (Low Sugar Level) लो होता है। उन लोगों को मूंग की दाल का सेवन हानिकारक होता है। अगर लो शुगर वाले मूंग की दाल का सेवन करते हैं, तो इससे शुगर लेवल और भी लो हो सकता है।

लो ब्लड प्रेशर वाले न करें सेवन Do not consume with low blood pressure

जिन लोगों का ब्लड प्रेशर (Low Blood Pressure) लो रहता है, उनको मूंग की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। क्योंकि इसके सेवन से ब्लड प्रेशर और भी लो हो सकता है।

यूरिक एसिड बढ़ने पर न करें सेवन Do not consume if uric acid increases

यूरिक एसिड (Uric Acid) बढ़ने पर मूंग की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। क्योंकि मूंग की दाल में प्रोटीन की अधिक मात्रा पाई जाती है और यूरिक एसिड में प्रोटीन बहुत ज्यादा हानिकारक होता है।

किडनी स्टोन Kidney Stone

जिन लोगों को किडनी स्टोन की समस्या होती है उन लोगों को मूंग की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। क्योंकि इसमें प्रोटीन और ऑक्सलेट की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। जो कि किडनी स्टोन के मरीज के लिए बहुत नुकसानदायक होती है।

