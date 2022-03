अस्थमा से पीड़ित बच्चों के मोटे होने की संभावना अधिक होती है- Asthma se pidit baccho ke mote hone ki sambhawna adhik hoti hai

कई बीमारियां ऐसी होती हैं जो खराब खान-पान और लाइफस्टाइल के चलते हो जाती हैं तो कई माता-पिता से बच्चों में आ जाती हैं। इसके साथ ही कई बीमारियां जन्म से ही होती हैं। अस्थमा (Asthma) बीमारी उनमें से एक है जो किसी भी उम्र के लोगों में कभी भी हो सकती है। यह बड़ों से लेकर बच्चों तक को हो सकती है। बच्चों की बात करें तो अस्थमा होने की अधिक संभावना उन बच्चों (Asthma In Children) को ज्यादा रहती है जो मोटे होते हैं। इसके साथ ही एक शोध की माने तो अस्थमा से पीड़ित बच्चों का वजन बढ़ने की संभावना ज्यादा रहती है।

अस्थमा से पीड़ित बच्चों में रहता है मोटापे का खतरा (Children with asthma are at risk of obesity)

एक रिसर्च की मानें तो, सामान्य बच्चों की तुलना में दमा से पीड़ित बच्चों में अगले एक दशक में मोटापे के शिकार होने की संभावना 51 फीसदी ज्यादा होती है। अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में प्रोफेसर फैंक डी गिलीलैंड की माने तो, जल्दी रोग की पहचान और इलाज से बचपन की मोटापे की महामारी को रोका जा सकता है।

एक्सरसाइज और खेलने की वजह से भी पड़ता है असर (Exercise and play also effect)

दमा पीड़ित बच्चों में मोटापे के शिकार होने की प्रबल संभावना के एक कारण में श्वास संबंधी दिक्कतों की वजह से ऐसे लोगों के खेल और व्यायाम में कमी होना है। हालांकि, अभी तक यह पूरी तरह से साफ नहीं हो सकता है कि, दमा पीड़ित बच्चों में ज्यादा मोटापे का खतरा रहता है य मोटापे के शिकार बच्चों में दमा के विकास का खतरा रहता है या दोनों बातों हैं।

इन बीमारियों भी रहता है खतरा (Children suffering from asthma are also at risk of these diseases)

प्रोफेसर फैंक डी गिलीलैंड का यह भी कहना है कि, अस्थमा के दवाओं का प्रभाव भी वजन के रूप में पड़ता है। अस्थमा और मोटापे से दूसरी उपापचय बीमारियां भी पैदा होती हैं। इसमें पूर्व-मधुमेह और बाद में टाइप टू मधुमेह की बीमारियां हैं। शोध में यह भी पता चला कि, काफी हद तक दमा इनहेलर से मोटापे को रोकने में मदद मिलती है। शोध के लिए दल ने 2171 किंडरगार्टेन और पहली कक्षा के छात्रों के रिकॉर्ड को स्टडी किया। जिसमें, 13.5 फीसदी बच्चों को दमा था। लेकिन यह मोटापे के शिकार नहीं थे।

