योग गुरु भी मानते हैं नाख़ून रगड़ने से मिलते हैं ये 4 लाभ

नेल रबिंग (nail rubbing yoga) या बालयम योग एक ऐसा अभ्यास है जिससे हम में से ज़्यादातर लोग परिचित हैं, लेकिन शायद इससे जुड़े फायदों के बारे में कम ही लोग जानकार होंगे। वास्तव में, कई योग गुरु भी इस विषय पर उल्लेख कर चुके हैं और इस योग से जुड़े फायदे सिद्ध हैं। यह अभ्यास बालों पर अपना प्रभाव दिखाता है क्योंकि नाखून के नीचे की नसें खोपड़ी से जुड़ी होती हैं और नियमित रूप से नाखून रगड़ने से खोपड़ी में रक्त का प्रवाह और ऑक्सीजन उत्तेजित होता है। यह DHT (Dihydrotestosterone) को नियंत्रित करके बालों के रोम को फिर से जीवंत करने और बालों के विकास को बढ़ाने में भी मदद करता है। यह लेख नाख़ून रगड़ने के लाभ के बारे में हैं। आइये इससे जुड़े तथ्यों को जाने।

योग गुरु भी मानते हैं नाख़ून रगड़ने से मिलते हैं ये 4 लाभ - Nail Rubbing Benefits In Hindi

1. मन को शांत करे (calms the mind)

नाखून रगड़ना एक आराम देने वाला व्यायाम है जो मन को शांत करने में मदद कर सकता है।

2. बालों की ग्रोथ बढ़ाए (increase hair growth)

स्कैल्प में रक्त परिसंचरण को बढ़ावा मिलता है जो बालों के रोम को मजबूत करता है और बालों को प्राकृतिक विकास प्रदान करता है। आपको प्राकृतिक बाल विकास देता है।

3. सफ़ेद बालों को रोके (stops gray hair)

बालों के स्वर और मात्रा को बढ़ाने और सफ़ेद बालों को बढ़ने से रोकने में मदद करता है।

4. ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाए (increases blood circulation)

रक्त परिसंचरण (blood circulation) को बढ़ाता है जो स्वास्थ्य लाभ से जुड़ा होता है जैसे कि बेहतर हृदय और फेफड़ों के कार्य के साथ-साथ ऊर्जा के स्तर में वृद्धि होती है।

जानिए कैसे करें ये योग अभ्यास : Know how to do this yoga practice

नाखून रगड़ने का अभ्यास शुरू करने से पहले, अपने शरीर को आराम देने और अपने मन को शांत करने के लिए 5 मिनट के लिए सुखासन की स्थिति में बैठें।

स्टेप 1: अपने हाथों को छाती के स्तर पर रखें और दोनों हाथों की अंगुलियों को अपनी हथेली की ओर अंदर की ओर मोड़ें।

स्टेप 2: सहारा पाने के लिए हथेलियों को एक-दूसरे को स्पर्श करें और अपने नाखूनों को एक-दूसरे के संपर्क में लाएं।

स्टेप 3: अपने दोनों हाथों के नाखूनों को तेजी से रगड़ें। याद रखें कि आपको केवल नाखूनों को रगड़ना है, थंबनेल को नहीं। सुनिश्चित करें कि आप नाखूनों को जोर से रगड़ रहे हैं ताकि आपके नाखूनों के नीचे की नसों को अच्छी मात्रा में घर्षण मिले।

स्टेप 4: 5-10 मिनट के लिए अपने नाखूनों को रगड़ते रहें और व्यायाम को दिन में दो बार दोहराएं।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

