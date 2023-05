दलिया का सेवन तो सभी ने किया होगा। वजन कम करने के लिए ये बहुत ही अच्छा नाश्ता होता है। गेहूं से बनने वाला दलिया सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा पौष्टिक होता है। दलिया को लोग ज्यादातर तब खाते हैं, जब कोई बीमार पड़ता है। क्योंकि दलिया खाने में बहुत ही आसान और पेट के लिए बहुत हल्का होता है। जिससे ये आसानी से पच जाता है। फाइबर से भरपूर दलिया एनर्जी का भी बहुत अच्छा स्रोत होता है। दलिया में कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, फोलेट, जिंक, पोटेशियम, थायमिन और कई प्रकार के मिनरल्स और विटामिंस पाए जाते हैं। आज आपको इस लेख में हम दलिया के फायदों के बारे में बताएंगे कि किस तरह से दलिया हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होता है। तो चलिए जानते हैं आगे के लेख में-

दलिया के है सेहत के लिए कई फायदे Oatmeal has many benefits for health in hindi

वजन कम करने में लाभदायक (Beneficial in reducing weight) - दलिया खाने में बहुत ही ज्यादा हल्का होता है और इसमें फाइबर की बहुत अधिक मात्रा पाई जाती है। ऐसे में अगर आप दलिया का सेवन करते हैं। तो ये बहुत जल्दी वजन कम करने में मदद करती है।

कोलेस्ट्रॉल को करता है कम (Lowers cholesterol) - जैसा कि हमने आपको बताया दलिया में फाइबर मौजूद होता है। इसलिए अगर इसका सेवन किया जाए, तो कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित में रहता है। दरअसल दलिया कोलेस्ट्रॉल को कम करके दिल से जुड़ी बीमारियों के खतरे को भी कम करता है। इसलिए जिन लोगों को कोलेस्ट्रोल और दिल संबंधित किसी भी तरह की बीमारी रहती है, उन्हें दलिया का सेवन जरूर करना चाहिए।

कब्ज की समस्या से मिलती है राहत (Relief from the problem of constipation) - दलिया बहुत ही ज्यादा दानेदार होता है जिससे इसमें फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है। अगर आप दलिया का सेवन करते हैं, तो कब्ज की समस्या में बहुत राहत मिलती है। जिन लोगों को भी कब्ज की समस्या सता रही है। उन्हें रात के खाने में दलिया का सेवन जरूर करना चाहिए।

फैट कम करती है(Reduces fat) - दलिया में वसा की मात्रा कम होती है इसलिए जो लोग वजन घटाना या वजन के बढ़ने से डरते है वे लोग आराम से दलिया का सेवन कर सकते है। दलिया को अपने रोजमर्रा के खाने में शामिल कर सकते है। यह शरीर में कैलोरी की मात्रा को नियंत्रित रखता है और वजन को बढ़ने से रोकता है।

ताकत मिलती है (Beneficial for the development of children) - दलिया न सिर्फ आपके वजन को कंट्रोल करता है बल्कि इसके सेवन से ताकत भी मिलती है। अगर आपको कमजोरी महसूस होती है, तो आपने खाने में दलिया को शामिल जरूर करें। दरअसल दलिया में फोलेट, जिंक जैसे पोषक तत्व होते हैं जिससे कमजोरी दूर होती है। गर्भवती महिलाओं को भी दलिया का सेवन जरूर करना चाहिए।

बच्चों के विकास के लिए फायदेमंद (Beneficial for the development of children) बच्चे जब छोटे होते हैं, तो उन्हें दलिया का सेवन जरूर करवाना चाहिए। इससे उनका विकास तेजी से होता है। इसमें मौजूद प्रोटीन, विटामिन, खनिज और फाइबर बच्चों के विकास के लिए बहुत जरूरी होते हैं।

