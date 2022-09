मूंगफली का मक्खन (Peanut butter) संयुक्त राज्य में सबसे लोकप्रिय खाद्य पदार्थों में से एक है, जिसकी औसत खपत प्रति अमेरिकी प्रति वर्ष तीन पाउंड है। यह पादप प्रोटीन (protein) के कम से कम महंगे स्रोतों में से एक है। पीनट बटर फैट और कैलोरी में उच्च होता है। सिर्फ 2 बड़े चम्मच आपके अनुशंसित दैनिक फैट के सेवन का एक चौथाई हिस्सा देते हैं, इसमें से कुछ संतृप्त (saturated) होता है। अपने पोषण मूल्य से परे, पीनट बटर में ऐसे यौगिक होते हैं जो संभावित रूप से वजन घटाने को बढ़ावा दे सकते हैं और हृदय रोग के जोखिम को कम कर सकते हैं। आइये इस लेख के माध्यम से पीनट बटर के फायदों को जाने।

पीनट बटर के 5 फायदे - Peanut Butter Ke Fayde In Hindi

1. वजन घटाने में मदद कर सकता है (Can help with weight loss)

पीनट बटर अपने प्रोटीन और फैट की मात्रा के कारण तृप्ति (खाने के तुरंत बाद पेट भरा हुआ महसूस होना) को बढ़ावा देकर वजन घटाने में मदद करता है। अपनी भूख को कम करके, मूंगफली का मक्खन आपको स्वस्थ वजन बनाए रखने और मोटापे के जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है। मूंगफली का मक्खन भूख को नियंत्रित करने में मदद करता है, इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि यह आपको पतला करने में मदद कर सकता है। पीनट्स खाने वालों का बॉडी मास इंडेक्स (BMI) नट स्किपर की तुलना में अधिक स्वस्थ होता है।

2. कैंसर के खतरे को कम करता है (Reduces the risk of cancer)

पीनट बटर विटामिन E, कौमारिन, रेस्वेराट्रोल जैसे शक्तिशाली एंटीऑक्सिडेंट का भंडार है। ये घटक कोशिकाओं पर सुरक्षात्मक प्रभाव प्रदान करते हैं, उन्हें हानिकारक मुक्त कणों द्वारा ऑक्सीडेटिव क्षति से बचाते हैं। बदले में, यह बाद के वर्षों में असामान्य ट्यूमर वृद्धि और फेफड़ों, लिवर, पेट, आंतों, पित्ताशय, अग्न्याशय, गुर्दे के आंतरिक अंगों में कैंसर की शुरुआत को रोकता है।

3. खूबसूरत त्वचा और बाल प्रदान करे (Provides beautiful skin and hair)

मूंगफली में बायोटिन होता है, एक B विटामिन जो स्वस्थ बालों और संपूर्ण स्कैल्प स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। यह विटामिन E भी प्रदान करता है, जो त्वचा को पोषण देता है और इसे हानिकारक यूवी किरणों से बचाता है।

4. टाइप 2 मधुमेह का बेहतर प्रबंधन करें (Better manage type 2 diabetes)

मूंगफली और उनके मक्खन कार्ब्स में स्वाभाविक रूप से कम होते हैं ताकि वे रक्त शर्करा (blood sugar) के स्पाइक्स को रोकने में मदद कर सकें। वे टाइप 2 मधुमेह वाले लोगों के लिए एकदम सही त्वरित और आसान लो-कार्ब स्नैक हैं।

5. भूख को संतुष्ट करें (Satisfies hunger)

पीनट बटर के फाइबर का कॉम्बो (लगभग दो ग्राम प्रति चम्मच) और प्रोटीन (लगभग चार ग्राम प्रति चम्मच) एक शक्तिशाली भूख-दबाने वाला पंच पैक करता है। ब्रिटिश जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में एक अध्ययन में पाया गया कि जो लोग नाश्ते के लिए मूंगफली या पीनट बटर खाते हैं, उनमें 12 घंटे तक खाने की इच्छा में उल्लेखनीय कमी आई है। शोधकर्ताओं को लगता है कि ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि पीनट बटर पेप्टाइड YY (PYY) के उत्पादन में वृद्धि के साथ जुड़ा हुआ है, जो एक फील-फुल हार्मोन है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

