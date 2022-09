छुहारा (Dry dates) सूखे मेवे में से एक होता है जिसमे बहुत से गुण पाए जाते है। खजूर के फल (Phoenix dactylifera) पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं और कई बीमारियों के लिए एक प्राकृतिक उपचार के रूप में काम करते हैं। ये सूखे फल आवश्यक विटामिन, मिनरल और शक्तिशाली एंटीऑक्सिडेंट से भरपूर होते हैं, पाचन में सुधार, हृदय स्वास्थ्य और ऊर्जा को बढ़ाने में मददगार है। यहां तक कि खून की कमी यानी एनीमिया से निपटने में भी मदद कर सकते हैं। छुहारे आपकी त्वचा को चमकदार बनाते हैं। ये सूखे मेवे आपकी त्वचा, सेहत व स्वास्थ्य को लाभ दे सकते हैं। इस लेख के माध्यम से हम छुहारे के फायदे बताने जा रहे हैं, इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए लेख को अंत तक पढ़ें।

प्रतिदिन 2 छुहारे खाने से मिल सकते हैं ये 5 लाभ - Pratidin 2 Chuhare Khane Se Mil Sakte Hain Ye Labh In Hindi

1. हार्ट फंक्शन में सुधार करे (Improves Heart Function)

छुहारे में बहुत कम मात्रा में कोलेस्ट्रॉल होता है और यह कम घनत्व वाले लिपोप्रोटीन (LDL या रक्तप्रवाह में खराब कोलेस्ट्रॉल) की मात्रा को नियंत्रित कर सकता है। रक्तचाप के रोगियों को रोजाना कम से कम तीन छुहारे का सेवन करने की आदत बना लेनी चाहिए क्योंकि इसमें पोटेशियम की मात्रा अधिक होती है। लेकिन सोडियम की कम मात्रा इसे रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए एक आदर्श आहार बनाती है।

2. पाचन मुद्दों को नियंत्रित करे (Control digestive issues)

दैनिक आहार में छुहारे को शामिल करके एसिडिटी, कब्ज जैसी पाचन संबंधी समस्याओं से प्रभावी ढंग से निपटा जा सकता है। कब्ज भोजन में फाइबर की कमी, डीहाइड्रेशन या किसी अंतर्निहित स्थिति का संकेत हो सकता है। छुहारे भारी मात्रा में आहार फाइबर से भरे होते हैं और एक प्राकृतिक रेचक (laxative) के रूप में काम करते हैं और मल त्याग को नियंत्रित करते हैं। इन फलों का ठंडा प्रभाव अम्लता (acidity) को कम करता है और पेट को शांत करता है।

3. पोषक तत्वों के अवशोषण में मदद करे (Help with the absorption of nutrients)

छुहारे में एंटीऑक्सीडेंट गुण मेटाबोलिज्म गतिविधि को गति प्रदान करते हैं जबकि घुलनशील और अघुलनशील फाइबर पोषक तत्वों के बेहतर अवशोषण के लिए अच्छी मात्रा में पाचक रस छोड़ते हैं। यदि आप अधिक वजन वाले हैं, तो इसे 2 छुहारे तक सीमित रखें क्योंकि यह आपकी कैलोरी की संख्या में इजाफा कर सकता है।

4. तत्काल ऊर्जा प्रदान कराए (Provide instant energy)

छुहारे ऊर्जा का एक परम स्रोत हैं। फ्रुक्टोज और सुक्रोज दोनों सहित शुगर का एक प्राकृतिक स्रोत होने के कारण यह अचानक सुस्त और गंभीर थकान से लड़ने में सहायता करते हैं।

5. हड्डियों को मजबूत बनाए (Strengthen bones)

कैल्शियम, विटामिन C, आयरन और विटामिन B-6 की अच्छी मात्रा हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करती है। पोषण विशेषज्ञ सप्ताह में कम से कम दो बार प्रति दिन कम से कम 2 छुहारे शामिल करने की सलाह देते हैं, ताकि आने वाले समय में ऑस्टियोपोरोसिस (osteoporosis) और हड्डियों से संबंधित अन्य विकारों को रोका जा सके।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

