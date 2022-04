सौंफ की चाय पीने का सही समय और फायदे - Saunf Ki Chai Peene Ka Sahi Samay Aur Fayde

सौंफ (Fennel seeds) हमारे रसोई में पाया जाने वाला आम मसाला है। यह ना केवल स्वाद बढ़ाने के लिए बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी गुणकारी होती है। सौंफ का उपयोग व्यंजनों में, माउथ-फ्रेशनर के रूप में, सूप में, चाय में, पानी आदि में किया जाता है। सौंफ के फायदे आप सौंफ की चाय पी कर भी ले सकते हैं। सौंफ की चाय अन्य चाय से बहुत अलग होती है, इसमें दूध आदि या कोई अन्य चीज़े नहीं डाली जाती, इस कारण से इसके नुकसान नहीं होते हैं। यह चाय गर्मियों में पेट की गर्मी को शांत करती है और सेहत को अनेक लाभ पहुँचती है। सौंफ की चाय के सेवन से शरीर में विटामिन K, C, A, E, मैंगनीज, पोटैशियम, फास्फोरस और जिंक की पूर्ति होती है। ग्रीन टी की तरह सौंफ की चाय में भी सन्ति-ऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं। आइये इस लेख के माधयम से सौंफ की चाय पीने का सही समय और फायदों को जाने।

सौंफ की चाय पीने का सही समय : Best Time To Drink Fennel Tea In Hindi

सौंफ की तासीर ठंडी होती है। यह अपच, उलटी, लू लगना, मेटाबोलिज्म बढ़ाने, ऊर्जा प्रदान करने जैसे कार्यो में मदद गार होती है। सौंफ से बानी चाय बनाने के लिए 1 चम्मच सौंफ को 1 गिलास पानी के साथ उबाल लें। 5 मिनट उबालने के बाद आपकी चाय तैयार हो जायेगी, इसे छान कर पी लें। इसको पीने का सबसे सही समय रात को सोने से पहले होता है। दिन भर की थकान को कम करने और रात भर शरीर को रिकवर के लिए इस चाय को सोते समय लें।

सौंफ की चाय के फायदे : Benefits Of Fennel Seeds Tea In Hindi

1. वजन कम करने में मददगार - सौंफ की चाय में भरपूर मात्रा में फाइबर होने के कारण यह वजन कम करने में मददगार है।

2. अपच की समस्या से आराम दिलाए - सौंफ की चाय पाचनतंत्र के लिए बहुत लाभकारी है। इसके सेवन से अपच की समस्या से आराम मिलता है।

3. डायबिटीज में - सौंफ की चाय पीने से इंसुलिन का स्तर कम और नियंत्रित करने में मदद मिलती है। यह ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में भी मददगार है।

4. कोलेस्ट्रॉल - सौंफ की चाय पीने से कोलेस्ट्रॉल का स्तर नियंत्रित किया जा सकता है।

5. रखे हार्ट हैल्थी - सौंफ की चाय पीने से हृदय संबंधी बीमारियां दूर हो सकती है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

