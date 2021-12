अनार खाने का सही समय- Anar Khane ka Sahi Samay

फलों में अनार (Benefits Of Pomegranate) स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। कहा जाता है कि अनार हर मर्ज की दवा हो सकता है अगर इसे सही समय (right time to eat pomegranate) पर खाया जाए। अनार में फाइबर, विटामिन, के-सी-बी, आयरन, पोटेशियम, जिंक और ओमेगा-6 फैटी एसिड जैसे पोषक तत्व होते हैं, जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। नियमित रूप से अनार का सेवन शरीर में खून की कमी को दूर कर सकता है, साथ ही दिमाग को भी तेज करने में काफी मदद करता है। लेकिन इसे तय समय पर ही खाना चाहिए। सही समय पर अनार का सेवन कर शरीर और संपूर्ण स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जा सकता है। आज हम जानेंगे इसके खाने का सही समय।

अनार के सेवन का सही समय Right Time to Eat Pomegranate in Hindi

आम तौर पर माना जाता है कि किसी भी फल का सेवन करना सुबह के वक्त सबसे अच्छा होता है। सुबह उठने के बाद नाश्ते से आधा घंटा पहले या नाश्ते के साथ फल का सेवन करने से शरीर में ऊर्जा मिलती है।

नाश्ते में अनार खाने के फायदे (benefits of eating pomegranate in breakfast in hindi)

अनार खाने का सही समय सुबह का वक्त माना गया है। इस वक्त सेवन करने से आपकी सेहत को ज्यादा फायदा पहुंचाता है। अनार में पर्याप्त मात्रा में शुगर और विटामिन पाए जाते हैं, जो किसी को भी स्वस्थ रखने में मदद करते हैं।

दोपहर में अनार का सेवन (Benefits of eating pomegranate in the afternoon)

दोपहर में खाने के बाद अनार का सेवन कर सकते हैं। ऐसा करने से आपका पेट भरा रहेगा और आप बाहर की हानिकारक चीजों का शिकार नहीं होंगे। ऐसे में इसका सेवन दोपहर 3 बजे से शाम के 5 बजे के बीच करें।

रात को ना खाएं अनार (do not eat pomegranate at night)

रात मे अनार का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि, रात के वक्त हमारा मेटाबॉलिज्म काफी धीमा हो सकता है। अनार में मौजूद फाइबर को पचा पाना मुश्किल हो जाता है। इसके साथ ही इसमें मौजूद शुगर रात के वक्त अच्छी तरह से संसाधित नहीं हो पाती है। ऐसे में रात में अनार का सेवन नहीं करें।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

