कीवी (Kiwi) एक बेमिसाल फल है। इसमें मौजूद विटामिन और खनिज लवण हमारे स्वास्थ्य को पोषण देते हैं। कीवी (Kiwi) के औषधीय गुण की बात करें तो, इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी-इंफ्लेमेटरी, एंटी-हाइपरटेंसिव, आंटी थ्रोम्बोटिक (खून का थक्का न जमने देना) वाले गुण मौजूद हैं। इसके अलावा इसमें विटामिन-सी, पोटैशियम व कैल्शियम के साथ-साथ फाइबर की भी अच्छी मात्रा होती है। कीवी खाने के सही समय (right time to eat kiwi) के बारे में बात करें तो, इसे खाने के लिए ऐसे कोई निर्धारित समय नहीं है इसे खाने का कोई भी समय हो सकता है। आप इसे सुबह, दोपहर या शाम कभी भी खा सकते हैं। हालांकि, इसका अधिक मात्रा में सेवन करना सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। ऐसे में दिनभर में बस एक कीवी खाएं तो बेहतर होगा। अब आइए जानते हैं कीवी (Benefits of Kiwi) के फायदे के बारे में।

कीवी कब खाना चाहिए- kiwi kab Khana chahiye in Hindi

दिल को स्वस्थ रखती है कीवी (Kiwi keeps the heart healthy)

दिल के लिए कीवी बेहद ही फायदेमंद होती है। इसमें मौजूद पोटेशियम दिल की समस्याओं को दूर करता है जिससे हृदयाघात का खतरा कम होता है। कीवी में मौजूद फाइबर और विटामिन धमनियों को मजबूत बनाता है, जिससे दिल की धमनियां अच्छे से काम करती हैं।

डेंगू में खाएं कीवी (Kiwi is helpful in recovery from dengue)

कीवी में विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइबर, पोटेशियम व अन्य तत्व डेंगू से रिकवरी में काफी मदद कर सकते हैं। डेंगू बुखार होने से ब्लड प्लेटलेट्स काउंट काफी तेजी से गिरने लगता है। कीवी इन प्लेटलेट्स को गिरने से रोकने में मददगार होती है, जिसकी वजह से डेंगू से रिकवरी में मदद मिलती है।

गर्भावस्था में पोषण देती है कीवी (Kiwi nourishes during pregnancy)

गर्भावस्था से पहले और गर्भावस्था के दौरान कीवी खाने से बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से बचाव होता है। प्रसवोत्तर कमजोरी को कम कर इम्यूनिटी बढ़ाने में कीवी काफी मदद करती है। इसके साथ ही इसमें मौजूद फोलेट बच्चे के दिमागी विकास के लिए काफी जरूरी होता है। ऐसे में गर्भवती महिलाओं को कीवी का सेवन करना काफी लाभदायक हो सकता है।

अच्छी नींद (Kiwi helps in better sleep)

कई लोगों को तनाव के चलते रात में नींद न आने की समस्या रहती है। ऐसे लोगों को अपने आहार में कीवी को शामिल करना काफी लाभ हो सकता है। कीवी में सोरोटोनिन होता है जो हमारे अंदर के हैप्पी हार्मोन को बढ़ाता है। बेहतर नींद के लिए रात को सोने से एक घंटा पहले कीवी का सेवन करना फायदेमंद हो सकता है।

डायबिटीज (Benefits of Kiwi for Diabetes)

कीवी को कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स (Low GI) की लिस्ट में रखा गया है। कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाद्य पदार्थ ब्लड शुगर और इंसुलिन की मात्रा को संतुलित कर मधुमेह में वजन को संतुलित रखने में मददगार होते हैं। कीवी विटामिन-सी का अच्छा स्रोत होता है जो इंसुलिन प्रतिरोध को कमी और ब्लड ग्लूकोज नियंत्रण में सुधार के लिए सहायक पाया गया है। ऐसे में जिन्हें टाइप 2 डायबिटीज और मधुमेह के रोगियों को कीवी का फल खाना फायदेमंद साबित हो सकता है।

