शिकाकाई (Shikakai), जिसे इसके वैज्ञानिक नाम Acacia concinna के नाम से भी जाना जाता है, एक चढ़ाई वाली झाड़ी और बालों के लिए एक शक्तिशाली आयुर्वेदिक उपाय है। "हेयर फ्रूट" के रूप में जाना जाता है, यह बालों के विकास को बढ़ावा देता है, बालों के झड़ने को नियंत्रित करता है, रूसी का प्रबंधन करता है और स्कैल्प को शांत करता है। यह जादुई घटक एक प्राकृतिक सर्फेक्टेंट (surfactant) है और इसका उपयोग सदियों से खोपड़ी को साफ करने, जड़ों से बालों को मजबूत करने, स्केलिंग से छुटकारा पाने और खुजली, सूखापन, चिकनाई और स्कैल्प के स्केलिंग को खत्म करने के लिए किया जाता है। बालों और स्कैल्प पर शिकाकाई के फायदों के बारे में गहराई से जानने के लिए लेख को अंत तक पढ़ें।

हेयर केयर के लिए शिकाकाई का उपयोग है फायदेमंद - Shikakai Is Beneficial For Hair Care In Hindi

1. मजबूत और घने बाल प्रदान करे (Provides stronger and thicker hair)

हर कोई मजबूत, चमकदार और स्वस्थ बाल चाहता है। शिकाकाई के सक्रिय घटक बालों के विकास के लिए आवश्यक आवश्यक विटामिन और महत्वपूर्ण तेल प्रदान करते हैं। बालों की लंबाई और चमक बहाल करने के लिए यह बहुत जरूरी है। यह बालों को जड़ों से मजबूत करने के साथ दोमुंहे बाल, टूटना और बालों का झड़ना रोकता है। अपने बालों और स्कैल्प पर ताज़े दही और शिकाकाई पाउडर का पेस्ट लगाएं। 20 से 30 मिनट के बाद इसे सामान्य पानी से धो लें। घने और मजबूत बाल पाने के लिए नियमित रूप से इस उपाय का प्रयोग करें।

2. बालों के सफ़ेद होने की गति को धीमा करे (Slow down the graying of hair)

सफेद बाल काफी परेशान करने वाले होते हैं क्योंकि इनसे आपकी उम्र का पता चलता है, और इन दिनों कई युवा समय से पहले सफेद होने का अनुभव कर रहे हैं। शिकाकाई न केवल समय से पहले सफेद होने में देरी करने में मदद करती है बल्कि काले बालों को स्वाभाविक रूप से युवा दिखने में भी मदद करती है।ध्यान देने योग्य प्रभाव देखने के लिए, सप्ताह में एक बार अपने बालों पर शिकाकाई, आंवला पाउडर और साबुन अखरोट युक्त हेयर पैक का उपयोग करें।

3. बालों की चमक और कोमलता बढ़ाए (Enhances shine and softness of hair)

शिकाकाई में मौजूद प्राकृतिक तत्व और जरूरी पोषक तत्व सर्दियों में बालों की बनावट को बढ़ाने में काफी मददगार होते हैं। यह बालों के रोम छिद्रों (follicles) को साफ करता है, चिकनाई से छुटकारा दिलाता है, और बालों को चिकना और चमकदार बनाता है क्योंकि यह एक प्राकृतिक सर्फेक्टेंट है। शिकाकाई पाउडर को सेमी-लिक्विड पेस्ट बनाने के लिए दो कप पानी के साथ उबाला जाना चाहिए। फिर इसमें थोड़ा और पानी और शहद मिला लेना चाहिए। इस पेस्ट को लगाएं, फिर अपने बालों को अच्छी तरह से गीला कर लें। अगर आप शानदार, चमकदार बाल दिखाना चाहते हैं तो इस घोल का इस्तेमाल हफ्ते में दो बार करें।

4. डैंड्रफ और जूं को खत्म करें (Eliminate dandruff and lice)

हमारी राहत के लिए, शिकाकाई के मजबूत एंटीफंगल और एंटी-माइक्रोबियल गुण क्रमशः सिर और बालों से जूँ और रूसी को खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह स्कैल्प के प्राकृतिक तेलों को हटाए बिना रूसी से छुटकारा पाने में सफलतापूर्वक मदद करता है, ड्राई स्कैल्प के मुद्दों को रोकता है, जो बदले में पपड़ी और रूसी का कारण बनता है। ठीक है, अपने कंधों और स्कैल्प पर लगातार सफेद गुच्छे को अलविदा कहें और बालों की जूँ से होने वाली लगातार खुजली और भद्देपन से राहत पाएं।शिकाकाई की फली को पानी में उबालें, छानकर उसमें आधा नींबू निचोड़ लें। जुओं और डैंड्रफ से छुटकारा पाने के लिए अपने बालों को बार-बार धोने के लिए इस पानी का इस्तेमाल करें।

5. इन्फेक्शन को ठीक करे (Heals Infections)

अपने शक्तिशाली औषधीय गुणों के कारण शिकाकाई एक शांत और सुखदायक प्रभाव प्रदान करता है। शिकाकाई एक ठंडा प्रभाव प्रदान करता है और कठोर शैंपू के विपरीत दर्द को कम करता है, जो एक संक्रमित या सेंसिटिव स्कैल्प को परेशान कर सकता है। हल्दी, नीम की पत्तियों और शिकाकाई पाउडर से बने पेस्ट को हल्के से भूनकर लगाने से कटौती, खरोंच और धड़कते सिरदर्द में सूजन और दर्द कम हो जाता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें।

