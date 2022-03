प्याज (Onion) हर रसोई में पाया जाता है। यह एक मात्रा सब्ज़ी है जिसका उपयोग हर तरह के व्यंजनों में किया जाता है। प्याज किसी भी खाने के स्वाद को बढ़ाने का काम करता है। कच्चे प्याज (Raw Onion) में एंटी-एलर्जिक, एंटी-ऑक्सीडेंट और एंटी-कार्सिनोजेनिक गुण होते हैं। इसके अलावा प्याज में भरपूर मात्रा में विटामिन A, B6, B-कॉम्प्लेक्स और C भी पाया जाता है। प्याज को आयरन, फोलेट और पोटेशियम के गुणों से भरपूर माना जाता है। जो शरीर को कई बीमारियों के खतरे से बचाने में मदद कर सकते हैं। प्याज के सेवन से ब्लड प्रेशर संबंधित बीमारियों में भी राहत मिल सकती है। इतने फायदों के बाद भी कच्चा प्याज के नुकसान भी है। तो चलिए आज हम आपको कच्चे प्याज से होने वाले नुकसान के बारे में बताते हैं।

कच्चा प्याज खाने के नुकसान (Kacha Pyaz Khane Ke Nuksan In Hindi)

1. एसिडिटी (Acidity)

कच्चे प्याज में ग्लूकोस और फ्रक्टोज अधिक मात्रा में होते हैं और इसका अधिक सेवन करने से शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। ऐसे में भोजन के साथ कच्चा प्याज खाने से खाना पचाने में मुश्किल होती है और एसिडिटी की समस्या भी होती है।

2. सीने में जलन (Heartburn)

कच्चे प्याज में पोटैशियम होता है जो शरीर में जाकर कार्डियोलिवर सिस्टम को क्षति पहुंचता है। भोजन के साथ ज़्यादा कच्चा प्याज खाने से सीने में जलन होने लगती है।

3. मुंह से बदबू (Gives bad breath)

कच्चे प्याज खाने से मुंह से तेज बदबू आने की शिकायत हो सकती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्याज में सल्फर मौजूद होता है। मुंह से बदबू आने की वजह से हम लोगों के सामने असहज महसूस कर सकते हैं।

4. ब्लड शुगर (Avoid in low-blood pressure)

कच्चे प्याज का ज्यादा सेवन आपके ब्लड शुगर लेवल को काफी ज्यादा कम कर सकता है जो आपके सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है इसलिए शुगर के मरीजों को प्याज का सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए।

5. कब्ज और पेट दर्द (Constipation and Abdominal pain)

कच्चे प्याज में काफी मात्रा में फाइबर होता है जिसे शरीर के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है। लेकिन अधिक मात्रा में कच्चे प्याज का सेवन करने से शरीर में फाइबर की मात्रा बढ़ जाती है जिससे पेट दर्द और कब्ज जैसी समस्याएँ होने लगती हैं।

6. गर्भावस्था (Must be avoided in pregnancy)

गर्भवती महिलाओं को अपनी सेहत और खान-पान का बहुत ध्यान रखना चाहिए। आपको बता दें कि गर्भवती महिलाओं के लिए कच्चे प्याज का ज्यादा सेवन नुकसानदायक हो सकता है इससे सीने में जलन की शिकायत हो सकती है।

7. त्वचा (Skin Problems)

कई लोगों को कच्चे प्याज के सेवन या कच्चे प्याज के रस को स्किन पर लगाने से रैशेज हो सकते हैं। अगर आपको प्याज के रस से खुजली का रैशेज की शिकायत हो रही है तो आप इसके इस्तेमाल से बचें।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

