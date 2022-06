कटिस्नायुशूल तंत्रिका दर्द में सोने का तरीका- Katisnayushul Tantrika Dard Me Sone ka Tarika

Sleeping Position in Sciatica Nerve Pain in hindi: शरीर में साइटिक तंत्रिका सबसे बड़ी तंत्रिका है। यह आपकी रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है, आपके कूल्हों और नितंबों से होकर गुजरता है, और आपके प्रत्येक पैर के पिछले हिस्से तक जाता है। कटिस्नायुशूल आपकी साइटिका तंत्रिका का एक टकराव है। यह आमतौर पर आपकी पीठ के निचले हिस्से में एक हर्नियेटेड डिस्क के कारण होता है। कई बार तो इसमें दर्द हल्का होता है लेकिन, कई बार ये असहनीय हो जाता है। इसमें सोते वक्त भी नस पर दबाव पड़ता है तो दर्द होने लगाता है। ऐसे में आप कुछ पोजिशन में सोते हैं तो ये समस्या से राहत मिल सकता है।

कटिस्नायुशूल तंत्रिका दर्द में सोने का तरीका

कटिस्नायुशूल और पीठ के निचले हिस्से में दर्द के चलते नींद खराब हो सकती है। इसमें पीठ के निचले हिस्से में दर्द होता है ऐसे में आपको सोने में परेशानी हो सकती है।

करवट लेकर सोने से मिलेगा आराम (Sleeping on your side will give you relief)

कटिस्नायुशूल तंत्रिका दर्द करवट लेकर सोने से काफी आराम मिल सकता है। जिधर दर्द हो रहा है उसके विपरीत करवटल लेकर सोने से नस पर दबाव कम पड़ता है दर्द से राहत मिलती है। जिसके चलते अच्छी नींद आती है। इसके लिए करवट लेकर लेट जाएं और अपने कमर और गद्दे के बीच गैप रखें, इसके लिए आप साइड बेंडिंग को कम करने के लिए यहां एक छोटा तकिया रख सकते हैं।

अपने घुटनों के बीच एक तकिया रखें (place a pillow between your knees)

कटिस्नायुशूल तंत्रिका दर्द में घुटनों के बीच एक तकिया रख कर सोने से दर्द से राहत मिलता है और साथ ही रीढ़ की हड्डी को भी आराम मिलता है। इसके लिए अपने कंधे को अपने गद्दे पर रखें और फिर अपने शरीर के बाकी हिस्सों को अपने गद्दे पर टिका दें। घुटनों को हल्का सा मोड़ें और उनके बीच एक पतला तकिया रखें। गैप होने पर आप अपनी कमर के नीचे एक छोटा तकिया भी रख सकते हैं।

घुटनों के नीचे एक तकिया के साथ पीठ पर भी लगाए (Lie on your back with a pillow under your knees)

घुटनों के नीचे एक तकिया और साथ ही पीठ के नीचे भी एक तकिया लगाकर सोने से कटिस्नायुशूल तंत्रिका दर्द से राहत मिलता है जिसे आपको अच्छी नींद आती है। इसके अपने सिर के नीचे एक तकिया के साथ अपनी पीठ के बल लेटें। इसके बाद अपने घुटनों के नीचे एक या दो तकिए रखें और अपनी एड़ियों को आराम से अपने गद्दे पर टिकाएं।

फर्श पर सोने से मिलेगा आराम (Sleeping on the floor will give you relief)

फर्श पर सोने से पीठ की कई समस्याओं से आराम मिलता है। कटिस्नायुशूल तंत्रिका दर्द में फर्श पर एक पतली चटाई जैसे योगा मैट या कैंपिंग मैट लगाएं।

ऊपर की किसी भी स्थिति में या किसी अन्य स्थिति में लेट जाएं जो आपको आरामदायक लगे।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

LIVE POLL Q. 0 votes so far