भीगे हुए ड्राईफ्रूट्स (Soaked Dry Fruits) से कई तरह की बीमारियों से बचे रह सकते है। साथ ही यह एक स्वास्थ शरीर को बनाने में व निरोगी रहने के लिए इनका सेवन किया जाता है। हेल्दी और फिट रहने के लिए ड्राईफ्रूट का सेवन बेहद उपयोगी है। ड्राईफ्रूट का सेवन गर्मी और सर्दी सभी मौसम में फायदेमंद होता है। आजकल नट्स का इस्तेमाल कई तरह के खाना बनाने के लिए भी किया जाता है। आप ये तो जानते हैं कि ड्राई फ्रूट्स आपके लिए फायदेमंद होते हैं लेकिन क्या आप ड्राई फ्रूट्स के नुकसान को जानते है? इस लेख में आप भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स के फायदे और नुकसान के बारे में जान पाएंगे।

भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स खाने के फायदे और नुकसान : Bhige Hue Dry-Fruits Khane Ke Fayde Aur Nuksan In Hindi

भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स के फायदे :- Soaked dry fruit benefits in hindi

खून की कमी पूरी करती है "किशमिश" (Raisins can increase blood count)

किशमिश बॉडी में खून की कमी को पूरा करती है साथ ही हड्डियां मजबूत करती हैं। किशमिश में मौजूद ग्लूकोज और फ्रक्टोज हमारे शरीर को ऊर्जावान बनाए रखते हैं।

वज़न कंट्रोल करता है "अखरोट" (Walnuts can control weight)

हेल्दी अनसैचुरेटिड फैट से भरपूर अखरोट आपका वज़न कंट्रोल करने में मददगार है। यह एंटी-ऑक्सीडेंट से भरपूर होता हैं, जो कोशिकाओं को नुकसान, हार्ट संबंधी बीमारियां, कैंसर, जल्दी बुढ़ापा आने जैसी समस्याओं से बचाने में मददगार साबित होता है।

हार्ट अटैक के खतरे को कम करे "badam" (Almonds can prevent the risk of heart attacks)

बादाम में मोनोअनसैचुरेटिड फैट का स्तर हाई होता है, जो हार्ट अटैक के खतरे को कम करता है। इसमें फाइबर अधिक मौजूद होता है जो पाचन को ठीक रखता है। यह विटामिन E से भरपूर होता है, जो एक शाक्तिशाली एंटी-ऑक्सीडेंट है। यह वज़न को कंट्रोल करने में भी मददगार है।

कमजोरी में फायदेमंद है "पिस्ता" (Pistachio helps in weakness)

पिस्ता खाने से शारीरिक और मानसिक कमजोरी कम होती है। आप पिस्ता का सेवन सुबह नाश्ते में करेंगे तो दिनभर एनर्जेटिक रहेंगे।

मस्तिष्क स्वस्थ के लिए "काजू" (Cashew can be good for brain health)

काजू ना सिर्फ खाने में अच्छा लगता है बल्कि इसमें फैट भी कम होता है। काजू आयरन, मैग्नीशियम और जिंक का अच्छा स्रोत है, आयरन कोशिकाओं में ऑक्सिजन पहुंचाता है जो अनीमिया से बचाता है। मैग्नीशियम याददाश्त सुधारने में मदद करता है। काजू उम्र बढ़ने पर डिमेंशिया से बचाव करता है।

भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स के नुकसान :- Soaked dry-fruits side effects in hindi

- किशमिश में बहुत अधिक मात्रा में शुगर होती है जो सेहत के लिए हानिकारक है। किशमिश से डायरिया होने की संभावना बढ़ जाती है। ये आपके दांतों में चिपक जाती है जिससे कैविटी होने का खतरा भी रहता है। इसलिए इसे खाने के बाद कुल्ला या ब्रश जरूर करें।

- काजू खाने में तो स्वादिष्ट लगते हैं लेकिन इसके नुकसान भी हैं। जिन लोगों को माइग्रेन की समस्या है उन्हें काजू से दूर रहना चाहिए क्योंकि इसमें अमीनो एसिड होता है जो सिर दर्द के लिए जिम्मेदार है।

- पिस्ता में पोटेशियम होता है जो ब्लड प्रेशर, तनाव आदि के लिए तो फायदेमंद है लेकिन किडनी में होने वाली समस्या के लिए हानिकारक होता है। अगर किसी को किडनी की कोई समस्या है तो उसे पिस्ता नहीं खाना चाहिए। साथ ही इससे डिहाइड्रेशन, कमजोरी आदि की भी समस्या आती है।

- अगर आपकी त्वचा सेंसिटिव है तो अखरोट से दूर रहें क्योंकि इसके ज्यादा सेवन से त्वचा पर रैशेज और सूजन आ सकती है। इसके अलावा अगर कोई दमा का मरीज है तो उन्हें अखरोट का सेवन नहीं करना चाहिए।

- बादाम में फाइबर होता है जो पचने में समय लगाता है। बादाम पाचन तंत्र को कमजोर बनाता है। कई बार इससे कब्ज की समस्या आती है। इसके अलावा ये मोटापा भी बढ़ाता है। इसलिए बादाम का सीमित मात्रा में सेवन करें।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

