स्किन के लिए बेहद फायदेमंद है पालक का जूस - Skin ke liye behad faydemand hai palak ka juice

Spinach juice beneficial for the skin in hindi: पालक का सेवन सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है। चाहे पालक को सब्जी के रूप में खाया जाए या फिर पालक का जूस (Palak Juice) पिया जाए, दोनों ही स्थिति में पालक हमारे शरीर को काफी फायदा पहुंचाता है। सेहत के साथ ही पालक हमारी त्वचा के लिए भी काफी फायदेमंद है। इसके पोषक तत्वों की बात करें तो इसमें प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, जिंक, विटामिन सी, विटामिन बी सिक्स, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन b12, फैटी एसिड आदि पोषक तत्व पाए जाते हैं।

त्वचा के लिए पालक के फायदे |Benefits of Spinach for Skin

टैन से बचाव करे (Spinach juice prevents tan)

पालक का जूस पीने से हमारी त्वचा को काफी लाभ मिलता है। सनबर्न या टैनिंग की समस्या को दूर करने के लिए पालक का जूस लाभकारी होता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होने के चलते ये सूर्य की खराब किरणों से त्वचा की रक्षा करने में मदद करता है। ऐसे में नियमित रूप से पालक का जूस पीने से लाभ मिल सकता है।

त्वचा से दूर होंगे दाने और डार्क सर्कल (spinach juice for Pimples and dark circles)

त्वचा के लिए पालक कई मामलों में फायदेमंद होता है। इसमें विटामिन ए और विटामिन सी होता है, जो त्वचा के विकार को दूर करता है। इसके जूस के सेवन से त्वचा का रंग गोरा होता है। इसके साथ ही त्वचा से दाने गायब हो जाते हैं और डार्क सर्कल भी खत्म हो जाता है।

सांवले लोगों के लिए फायदेमंद है पालक का जूस (Spinach juice is beneficial for dark people)

जिनका रंग सांवला है उन्हें पालक के जूस का सेवन करने से काफी लाभ मिलता है। इसके सेवन से रंग गोरा हो जाता है। अगर आप नियमित रूप से इसका सेवन करते हैं तो कुछ ही दिनों में आपको फर्क दिखने लगेगा।

बढ़ती उम्र को छुपाए (spinach juice Hide aging)

पालक में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होता है। इसके सेवन से त्वचा की झुर्रियां दूर हो जाती हैं और चेहरे की त्वचा में कसाव आ जाता है। नियमित रूप से पालक के जूस का सेवन करने से बढ़ती उम्र की त्वचा संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं।

आंखों लिए (के Spinach juice increases eyesight)

आंखों की रोशनी के लिए पालक काफी फायदेमंद है। कई रिसर्च में यह पाया गया है कि पालक में मौजूद कैरोटीन और क्लोरोफिल कैंसर से बचाव करने में सहायक होते हैं और साथ ही आंखों की रोशनी के लिए भी अच्छा है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

