चमकती त्वचा कौन नहीं चाहता होगा। त्वचा में कही भी दाग आ जाए, तो वो बहुत ही खराब लगता है। ऐसे में हम त्वचा के लिए क्या नहीं करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, हर घर के किचन में उपलब्ध एक ऐसी चीज, जो आपको अंदर से तो फ्रेश महसूस करवाती ही है, लेकिन इसके उपयोग से चेहरे पर भी ताजगी आ जाती है। हम बात कर रहे हैं, चाय पत्ती की। जी हां, चाय पत्ती हर घर में पाई जाती है, क्योंकि भारत के हर घर में चाय का सेवन किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं? चाय पत्ती का चेहरे के लिए कितने फायदे होते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं, तो आज इस लेख के जरिए आप जान जाएँगे कि त्वचा के लिए चाय पत्ती कितनी ज्यादा फायदेमंद होती है। तो चलिए जानते हैं।

त्वचा के लिए चाय पत्ती के होते हैं कई फायदे

Tea leaves have many benefits for the skin in hindi

स्क्रब के तौर पर करें इस्तेमाल (Use as a scrub) - बाजार में जो कॉस्मेटिक मिलते हैं, उसके कहीं न कहीं नुकसान जरूर होते हैं। लेकिन अगर आप चाय पत्ती को स्क्रब की तरह इस्तेमाल करेंगे, तो आपकी त्वचा शाइन तो करेगी ही, साथ ही इसके किसी तरह नुकसान भी नहीं होंगे। चाय पत्ती में बेसन, हल्दी मिलाकर पेस्ट तैयार करें और इसे अपनी त्वचा पर लगाएं। इससे डेड स्किन निकालने में मदद मिलेगी।

आंखों के काले घेरों के लिए लाभदायक (Beneficial for dark circles under the eyes) - अगर आपको भी डार्क सर्कल की परेशानी है, तो ग्रीन टी बैग को फेंके नहीं, बल्कि इसका इस्तेमाल करने के बाद धोकर ठंडा करके आंखों पर रखें। इससे डार्क सर्कल साफ होते हैं।

सनबर्न के लिए (For Sunburn) - गर्मियों में अक्सर सनबर्न के चलते त्वचा पर कालापन आने लगता है। इसलिए अगर आप भी इसको ठीक करना चाहते हैं, तो ब्लैक टी बैग का इस्तेमाल करें। दरअसल ब्लैक टी में थियोब्रोमाइन और टैनिक एसिड मौजूद होता है, जो कि सनबर्न के लिए बहुत अच्छा काम करती है। इसलिए शरीर के किसी भी हिस्से में आपको सनबर्न हुआ है, तो आप ब्लैक टी बैग का इस्तेमाल कर सकते हैँ।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

