गर्म पानी से या गर्म पानी के साथ किसी खास चीज का सेवन करने से कई फायदे होते हैं। गर्म पानी के कई फायदे बताए गए हैं। लेकिन, क्या आपको पता है कि ठंडे पानी के भी कई फायदे होते हैं। सुबह उठकर अगर चेहरे पर भारीपन या सूजन महसूस होता है तो ऐसे में ठंडा पानी आपके लिए काफी काम आ सकता है। सुबह उठकर ठंडे पानी से मुंह धोने से ये समस्या खत्म हो जाती है। ठंडा पानी सेहत के लिए भी कई तरह से फायदेमंद होता है। आईए जानते हैं ठंडा पानी पीने से क्या-क्या फायदे होते हैं।

ठंडा पानी पीने के फायदे- Thanda pani pine ke fayde in Hindi

तापमान सही बना रहता है (Drinking cold water keeps the body temperature right)

गर्मी के दिनों में ठंडा पानी पीने से आप खुद को हाइड्रेट रख सकते हैं। एक्सरसाइज करते समय या उसके बाद आपके शरीर का तापमान काफी अधिक हो जाता है ऐसे में ठंडा पानी पीने से शरीर के तापमान को सामान्य बनाए रखने में मदद मिलती है। ठंडा पानी आपके शरीर की गर्मी को अवशोषित कर लेता है, जिससे शरीर सामान्य अवस्था में आ जाता है। इसके साथ ही शरीर में होने वाली पानी की कमी को जल्द दूर करने में भी सहायक होता है।

ठंडा पानी पीने से हार्मोन नियंत्रित रहता है (Hormones are controlled by drinking cold water)

हार्मोन शरीर में विभिन्न ग्रंथियों द्वारा उत्पादित सबसे महत्वपूर्ण रासायनिक पदार्थ है। एक रिसर्च की मानें तो ठंडा पानी पीने से विशेष रूप से एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठंडा पानी पीने से सेक्सुअल लाइफ भी बेहतर बना रहता है।

शरीर के विषाक्त पदार्थ को बाहर निकालता है ठंडा पानी (Cold water flushes out toxins from the body)

ठंडे पानी में अगर नींबू मिलाकर पिया जाए तो ये शरीर के विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने का काम करते हैं। इसके लिए नींबू पानी में आप हल्का सा नमक मिला लें। यह आपके शरीर को डिटॉक्सिफाई करने के साथ पसीने के कारण विटामिन नमक की कमी को भी पूरा करने में मददगार साबित होता है। साथ ही नींबू में मौजूद विटामिन सी और सिट्रीक एसिड शरीर और मस्तिष्क दोनों को ताजगी प्रदान करने का काम करते हैं।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

