ये है 4 बेस्ट कोर एक्सरसाइज - ye hai 4 best core exercise

These are the best core exercises: अगर नियमित रूप से आप एक्सरसाइज करें तो आप सिर्फ फिट नहीं रहते बल्कि, कई सारी समस्याओं से छुटकारा पाते हैं और कई बीमारियां आपके आप-पास भी नहीं भटकती। एक्सरसाइज करने से न सिर्फ आप शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहते हैं। एक्सरसाइज के जरिए आप अपने कोर को मजबूत कर लंबे समय तक सक्रिय के साथ ही फिट रह सकते हैं। पेट की भीतरी मांसपेशियां मजबूत होती हैं, कमर दर्द, पीठ दर्द, मोटापा, लेग्स से लेकर कई शरीर के भाग मजबूत होते हैं। कुछ ऐसी कोर एक्सरसाइज हैं जिनकी मदद से आप अपने आपको शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रख सकते हैं।

ये है 4 बेस्ट कोर एक्सरसाइज

फोरम प्लैंक होल्ड कोर एक्सरसाइज (forum plank hold core exercise)

फोरम प्लैंक होल्ड एक्सरसाइज के जरिए आप अपने पीठ, गर्दन, कमर, पैर, पेट के साथ ही शरीर के कई हिस्सों को मजबूत कर सकते हैं। इसके लिए योगा मेट पर पेट के बल लेट जाएं और अपने शरीर को ऊपर उठाते हुए सारा भार पैरों के पंजों और हाथों पर ले आएं। इस दौरान अपनी कोहनी से हथेली तक का हिस्सा जमीन पर टिका दे। पीठ, गर्दन, कमर और पैर सभी एक सीध में हों। कोहनी कंधे की सीध में रखे और अपनी बैली बटन को अंदर की ओर खींच कर रखें। 30 सेकंड से 1 मिनट तक इसे करने के बाद फिर धीरे-धीरे सामान्य अवस्था में आ जाए।

प्लैंक जैक्स कोर एक्सरसाइज (plank jack core exercise)

कोर एक्सरसाइज में प्लैंक जैक्स बेस्ट व्यायाम मानी जाती है। इसे करने के लिए योगा मैट पर हाई प्लैंक की स्थिति में आ जाए और अपने शरीर का भार पैर के पंजों और हथेलियों पर दे दें। सिर से लेकर पैरों तक शरीर को सीधी रेखा में रखे। बैली बटन को पीठ की ओर खींचे। फिर अपने दोनों पैरों को एक साथ बाहर की ओर चौड़ा कर कूदें और फिर दोबारा इस अवस्था में आ जाए। इसे 30 सेकंड से 1 मिनट तक दोहराते रहें।

ब्रिज एक्सरसाइज के फायदे (Benefits of bridge exercise)

इस एक्सरसाइज को करने के लिए पीठ के बल लेट आएं और दोनों हाथों को सीधा रखें। अपने घुटनों को मोड़ लें फिर कोर और ग्लूट्स को टाइट कर लें। इसके बाद कुल्हों को उठाएं और घुटने को कंधों के अनुरूप रखें। इसे 10 सेकंड कर वापस सामान्य अवस्था में आ जाए। इससे आपके हिप्स और थाइज को मजबूती मिलेगी।

वज्रासन है बेस्ट कोर एक्सरसाइज (Vajrasana is the best core exercise)

वज्रासन करने से भी आपके शरीर को कई सारे लाभ मिलेंगे। खासकर इसमें आपके शरीर के मध्य भाग पर सबसे ज्यादा दबाव पड़ता है। इस दौरान पेट और आंतों पर हल्का दबाव पड़ता है जिसके चलते कॉन्स्टिपेशन की समस्या से छुटकारा मिलता है और आपका पाचन ठीक रहता है। इसके साथ ही कमर और पैरों की मांसपेशियों का तनाव भी दूर होता है और आपके ज्वाइंट्स खुलते हैं।

कोर एक्सरसाइज के फायदे (Benefits of core exercises)

इम्‍यून सिस्‍टम मजबूत होगा।

पाचन तंत्र दुरुस्त रहेंगे

शरीर लचीला बना रहेगा

कमर और पीठ दर्द की परेशानी दूर होगी

पेट की चर्बी भी तेजी से कम होगी

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

Edited by Ritu Raj