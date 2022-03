खट्टे फलों का सेवन करने से मिल सकते हैं ये फायदे-khatte falon ka sevan karne se mil sakte hain ye fayde

मौसम बदलने के साथ ही कई लोग बीमार पड़ जाते हैं। इसकी असली वजह है कमजोर इम्युनिटी। कुछ लोगों की इम्यूनिटी काफी कमजोर होती है जिससे उन्हें संक्रमण का खतरा काफी रहता है। कोरोना काल में ये देखने को मिला है कि जिनती इम्यूनिटी कमजोर है उन्हें संक्रमण का खतरा कम रहता है। ऐसे में इम्यूनिटी को मजबूत बनाने के लिए खट्टे फलों का सेवन कर सकते हैं। डाइट एक्सपर्ट के अनुसार खट्टे फल (citrus fruits) में इम्यूनिटी बूस्ट करने की क्षमता होती है। खट्टे फल में विटामिन और खनिज भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ऐसे में संतरा (orange), अमरूद (guava) या कीवी (Kiwi) जैसे फलों का सेवन खूब करना चाहिए। कोरोना वायरस से बचने के लिए डॉक्टर भी इम्यूनिटी मजबूत करने की सलाह देते हैं। ऐसे समय में खट्टे फल (citrus fruits) का सेवन आपके लिए बेहतर हो सकता है। हालांकि खट्टे फलों का सेवन करने के कई फायदे हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको खट्टे फलों का सेवन करने के फायदे के बारे में बताने जा रहे हैं।

इन खट्टे फलों का कर सकते है सेवन-These citrus fruits can be consumed in hindi

नींबू

आंवला

संतरा

मौसम्बी

अमरूद

चकोतरा

खट्टे फल खाने के फायदे-benefits of eating citrus fruits in hindi

1. यदि आप संतरा, अमरूद या कीवी जैसे खट्टे फल का सेवन करना शुरू कर दें, तो आप कोरोना संक्रमण से खुद को बचा सकते हैं। खट्टे फलों में व‍िटा‍म‍िन सी होता है ज‍िसमें इम्यूनिटी बढ़ाने की क्षमता पाई जाती है।

2. खट्टे फलों में इम्यूनिटी मजबूत करने की क्षमता होती है। खट्टे फलों में विटामिन और खनिज भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ऐसे फलों का सेवन हमें कोरोना वायरस या सर्दी, बुखार से बचाने में भी मदद कर सकता है।

3. सर्दी के मौसम में शरीर में सूजन की समस्या ज्यादा बढ़ जाती है। यदि आप ऐसे मौसम में खट्टे फलों का सेवन करें, तो आपकी यह समस्या बहुत हद तक दूर हो सकती हैं। खट्टे फलों में सूजन दूर करने की क्षमता होती है।

4. यदि आप खट्टे फल का सेवन खूब करें, तो आप खुद को कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों से बहुत हद तक बचा सकते हैं।

5. बदलते मौसम में अक्सर त्वचा रूखी और बेजान हो जाती हैं। यदि आप ऐसे मौसम में भरपूर खट्टे फल का सेवन करें, तो आपकी त्वचा की नमी बरकरार रह सकती है। आपकी त्वचा हमेशा चमकती नजर आ सकती हैं। आपको बता दें ऐसै फल डैंड्रफ को भी दूर करने में मदद करता है।

6. यदि आप खट्टे फल का सेवन करें, तो इससे आपके चेहरे की झुर्रियां खत्म हो सकती है। आपको बता दे, खट्टे फल में कोलेजन को उत्पन्न करनी की क्षमता होती है। यह बढ़ती उम्र को रोक सकता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

