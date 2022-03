खांसी-जुकाम (cold-cough) होने पर अक्सर आप अलग अलग लक्षणों को महसूस कर सकते है, जिनके कारण आपको अलग परहेज करने होते है। किसी भी बिमारी से लडने के लिए इम्युनिटी का मजबूत होना ज़रूरी है जो के सही खान-पान से मिलती है। फलों में अच्छी मात्रा में विटामिन और मिनरल पाए जाते है। यह इम्युनिटी को बढ़ावा देने में मददगार साबित होते हैं। पर की आप जानते हैं के खांसी जुकाम में सभी फलों का सेवन नहीं कर सकते। इस लेख के माध्यम से हम आपको खांसी जुकाम में कौन से फल नहीं खाने चाहिए (Fruits to be avoided during cold and cough) यह बताने जा रहे हैं।

खांसी जुकाम होने पर कौन सा फल नही खाना चाहिए? - Khansi Jukam Hone Par Kaunsa Fal Nhi Khana Chahiye In Hindi

केला (Banana)

शोध में ऐसा पाया गया हैं के केला खांसी जुकाम में नुकसानदेह हो सकता हैं। कई लोगो को केले के सेवन से कफ और बलगम की समस्या हो सकती हैं। यदि आपको खांसी या जुकाम हैं तो केला ना खाएं।

नींबू (Lemon)

स्वाद में खट्टा नींबू गले के लिए नुकसानदेह हो सकता हैं यह खांसी जुकाम को बढ़ावा दे सकता हैं। खांसी जुकाम होने पर नींबू का कम सेवन करें।

अमरुद (Guava)

अमरुद की तासीर ठंडी होती हैं। इसके सेवन से खांसी जुकाम पर प्रभाव पड़ता है। इसका सेवन कच्चा ना करें।

संतरा व मौसंबी (Oranges And Mausambi)

सिट्रस फ्रूट्स का सेवन खांसी जुकाम में अधिक समस्या पैदा कर सकता है। संतरा व मौसंबी सिट्रस फ्रूट होते हैं। इनका स्वाद खट्टा होता है, इसी कारण यह गले के लिए कष्टदायक मने जाते हैं।

गन्ना (Sugarcane)

गन्ने की तासीर ठंडी होती है। लोग अक्सर गन्ने के रस का सेवन करते है यह ऊर्जा तो प्रदान करता है पर यह खांसी जुकाम को बढ़ावा भी दे सकता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

Edited by Vineeta Kumar