पेट में गैस बनना (Gas) एक ऐसी समस्या है जिससे हर इंसान दो चार होता है। इसके पीछे कुछ बड़े कारण हैं जिनमें एक है खाना, और उसके बाद नहाना। हम में से कई लोग पहले ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर नहाते हैं या फिर लंच एवं डिनर के मामले में भी हम ऐसा ही करते हैं। इससे परेशानी पैदा होती है।

अगर आप खाने के तुरंत बाद पानी पीते हैं तो वो भी अपच को बढ़ाता है और उसकी वजह से सेहत को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसकी वजह से पेट और पाचन पर असर पड़ता है। इसके साथ साथ खाने की चीजों का गलत कॉम्बिनेशन भी इसकी एक बड़ी वजह बनता है।

अगर आप खीरे वाला रायता, दूध और फल, या चाय के साथ नमकीन खाएंगे तो उससे आपके पेट में गैस बनना तय है। पेट में गैस बनना तो सही नहीं है और ये ठीक वैसे ही है जैसे कि आप खाना खाने के बाद चाय पिएं। जी हाँ, ऐसी कोई भी चीज जो पेट को नुकसान दे वो ठीक नहीं है पर फिर भी हम उसे करते हैं।

पेट में बन रही गैस का कारण हैं ये गलतियाँ: Pet Mein Ban Rahi Gas Ka Kaaran Hain Ye Galtiyaan

दूध वाले दलिया का सेवन: Eating Milk Porridge Causes Bloating in Hindi

कॉन्स्टिपेशन, अपच, त्वचा से जुड़े विकार हों या फिर हेयरफॉल, इन सभी के पीछे गैस एक प्रमुख कारण है। अगर आप मैंगो या बनाना शेक पीते हैं तो आपको उसको भी नहीं पीना चाहिए। इससे भी आपके शरीर में गैस बनती है जो सेहत के लिए हानिकारक है और आपकी सेहत पर बन सकती है।

शाम के बाद सलाद खाना: Eating Salad After Evening in Hindi

सलाद खाना अच्छी चीज है क्योंकि इसमें फाइबर होता है जो कई प्रकार से पाचन के काम आता है लेकिन अगर आपका पेट कमजोर है या बहुत गैस बनाता है तो इसका सेवन ना करें। ये आपके पेट के लिए सही नहीं है। आप अपने पेट को खराब तो किसी भी हाल में नहीं करना चाहेंगे।

खाना खाना पर एक्सरसाइज ना करना: No Exercise after eating in Hindi

अगर आप भी सिर्फ खाना खाते हैं, और बिस्तर, सोफे या कुर्सी से चिपक जाते हैं तो ये आपके पेट के लिए सही नहीं है जबकि गैस के लिए ये परफेक्ट है। अंग्रेजी में एक कहावत है कि 'ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक ए ड़ल बॉय' और ये बात कितनी स्पष्ट रूप से इस बात को बताती है कि अगर आप एक्सरसाइज या खेल कूद नहीं करते हैं तो आपका परिणाम क्या हो सकता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

Edited by Amit Shukla