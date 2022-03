हर मौसम के अनुसार हमारे खान-पान और रहन-सहन में भी बदलाव होता है। सर्दियों के मौसम की बात करें तो इस दौरान शरीर पर खास ध्यान देना पड़ता है। वरना ठंड लग जाने पर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है जिसमें से एक है सर्दी-जुकाम। वैसे तो मौसम बदलते ही सर्दी-जुकाम की समस्या शुरू हो जाती है लेकिन यह ठंड में लगातार बनी रहती है। ऐसे में आप अपने डाइट में कुछ सुपरफूड्स को शामिल कर सर्दी-जुकाम की समस्या से बच सकते हैं।

सर्दी-जुकाम की समस्या को दूर करे ये सुपरफूड्स- Sardi Jukam ki samsya ko door kare ye Superfoods in hindi

खजूर (Dates remove the problem of cold and flu)

खजूर फाइबर, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन की पर्याप्त मात्रा से भरपूर होता है जिसके चलते सर्दियों के मौसम में शरीर को गर्म रखने में मदद करता है। सर्दी के मौसम में हर रोज सुबह गर्म दूध के साथ खजूर के सेवन से सर्दी-जुकाम की समस्या पास भी नहीं भटकती। इसके साथ ही इसमें फाइबर की वजह से कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करने में मदद मिलता है।

हल्दी (Turmeric for cold and flu)

हल्दी अपने औषधीय गुणों के लिए जानी जाती है। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद होती है। सर्दी के मौसम में दूध में हल्दी डालकर सेवन करने से शरीर को अंदर से गर्माहट मिलती है और साथ सर्दी-जुकाम की समस्या दूर होती है।

अदरक (Ginger will cure cold and flu)

अदरक में गई गुण मौजूद होते हैं जिसमें से ये पाचन शक्ति को दुरुस्त करने के साथ ही इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करने में मदद करता है। इसके साथ ही इसके एंटी इंफ्लेमेटरी गुण एलर्जी से लड़ने में सक्षम हैं जो सर्दी-जुकाम की समस्या से छुटकारा दिलाने में मदद करते हैं।

गुड़ (Eat jaggery to cure cold and flu)

सर्दियों में गुड़ का सेवन करना काफी फायदेमंद हो सकता है। इसमें आयरन, विटामिन-सी, प्रोटीन, मैग्नीशियम और पोटैशियम जैसे सभी जरूरी पोषक तत्व मौजूद होते हैं। गुड़ के सेवन से मौसमी संक्रमणों की चपेट में आने का जोखिम काफी कम हो जाता है। ऐसे में अगर आपको सर्दी-जुकाम की समस्या है तो इसमें गुड़ का सेवन करने के साथ ही चाय में चीनी के बजाय गुड़ डालकर पी सकते हैं।

घी (Ghee to remove the problem of cold and flu)

आयुर्वेद में घी को औषधि माना गया है। सर्दियों में इसका सेवन करना काफी लाभदायक होता है। रोजाना एक चम्मच घी शरीर को गर्म के साथ ही स्वस्थ रखने में भी मदद करते हैं। घी को विटामिन-ई और विटामिन-ए का अच्छा सोर्स माना जाता है जो आपको कई बीमारियों से बचाने में सहायक है। सर्दी-जुकाम से बचने के लिए घी का सेवन कर सकते हैं।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

