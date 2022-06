बच्चों को खतरनाक हीट लू से बचाने के 4 टिप्स- Bachchon ko Khatarnaak heat loo se bachane ke tips

Tips to protect kids from dangerous heat wave in hindi: गर्मियों के मौसम में जब भयानक लू चलती है तो इसके चपेट में आने से कई सारी समस्याएं हो सकती हैं। खासकर बच्चों को तो इससे बचा कर ही रखना चाहिए। गर्मी के मौसम में बच्चों का विशेष ध्यान देना जरूरी हो जाता है। ताकि, वह डिहाइड्रेशन, सिर दर्द, दस्त, आंखों में चुभन, बुखार या फिर अन्य समस्याओं से बचा रहे। हीट वेव से बचने के लिए कई सारे उपाय हैं। बच्चों को ज्यादा बाहर न निकलने दें, खासकर दोपहर के वक्त जब धूप चिलचिलाने वाली रहती है। साथ ही इनके आहार पर भी ध्यान देने से हिट लू से बच सकते हैं।

बच्चों को हीटवेव से कैसे बचाए

हाइड्रेट रखें (Keep hydrated to avoid heat wave)

गर्मी के मौसम में बच्चों, बड़ों से लेकर बूढ़ों तक को हाइड्रेट रहना जरूरी होता है। बच्चों को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए पानी से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन करा सकती हैं। तरबूज खाना फायदेमंद होता क्योंकि, इसके 92 प्रतिशत हिस्सा पानी से भरा होता है। साथ ही जूस या छाछ जैसी चीजें जरूर दें। बच्चे को दिनभर में कम से कम 3-4 लीटर पानी जरूर पिलाएं।

सत्तू खिलाए (Feed sattu to the child in summer)

बच्चे को हीट वेव से बचाने के लिए सत्तू खिलाना भी अच्छा विकल्प है। इसके सेवन से लू लगने का रिस्क काफी हद तक कम हो जाता है। ऐसे में आप अपने बच्चे की डाइट में चने के आटे से बनी चीजें शामिल कर सकती हैं। इससे उनका पेट ठंडा रहेगा।

नींबू पानी (lemonade to the child in summer)

नींबू पानी को गर्मी के ही मौसम में खूब पसंद किया जाता है। हर किसी के लिए ये फायदेमंद है। बच्चों को शिकंजी बना कर दिया जा सकता है। इससे शरीर में एनर्जी बनी रहेगी और इम्यूनिटी बूस्ट होगी। नियमित रूप से पूरी गर्मी नींबू पानी का बच्चे को सेवन कराया जाए तो लू से बचा रह सकता है और साथ ही उसकी सेहत भी अच्छी होगी।

बच्चों को ज्यादा बाहर न जाने दे (Garmi me bache ko jyada bahar na jane de)

बच्चों को अगर मना न किया जाए तो वो दिनभर खेलते रह जाएंगे। ऐसे में गर्मी के मौसम में बच्चे को ज्यादा बाहर न निकलने दे। सुबह के वक्त जब मौसम ठंडा रहे या फिर शाम के वक्त जब धूप न रहे तब बाहर जाने की इजाजत दें।

