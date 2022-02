सिर में खुजली और डैंड्रफ ऐसी समस्या है जो लगभग हर किसी को कभी न कभी हुई हो। बालों में मौजूद गंदगी और डैंड्रफ के चलते खुजली की समस्या होती है। डैंड्रफ होने का कारण आपके हेयर डाई, तनाव, फंगल इंफेक्शन, चिंता या फिर जूं होना भी हो सकता है। सिर में जब अधिक खुजली होती है तो इसे सेबोरिक डर्मेटाइटिस बीमारी कहा जाता है। जो अधिक डैंड्रफ के कारण होती है। अगर आपको सिर में खुजली की समस्या ज्यादा रहती है तो नीचे दिए गए कुछ घरेलू नुस्खे अपना कर इससे राहत पाया जा सकता है।

स्कैल्प की खुजली से छुटकारा पाने के नुस्खे - Scalp ki khujli se chutkara pane ke nuskhe in hindi

नींबू (lemon for Scalp itching)

स्कैल्प में खुजली की समस्या को खत्म करने के लिए नींबू आपके काम आ सकता है। इसमें एंटीमाइक्रोबियल और एंटी-इंफ्लेमेटरी खूबियां होती हैं। इसके लिए एक कॉटन बॉल से नींबू के रस को अपने स्कैल्प पर लगाकर 10-15 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर पानी से धो दें। एक-दो हफ्ते तक करने पर आपको आराम मिलने लगेगा।

नारियल तेल (Apply coconut oil for itchy scalp)

कई बार स्कैल्प का रूखापन भी खुजली का कारण बन सकता है, ऐसे में इसे मॉइस्चराइजर की जरूरत होती है। जिसके लिए नारियल तेल को गर्म कर इसमें कपूर मिला लें और सिर की मालिश करें। इससे खुजली शांत होती है साथ ही किसी भी तरह का इंफेक्शन भी ठीक हो सकता है।

बेकिंग सोडा (baking soda for Itching of the head)

बेकिंग सोडा एंटी-बैक्टीरियल और एंटीफंगल एजेंट होता है जो स्कैल्प का pH कम करता है। इसके लिए 2-3 चम्मच बेकिंग सोडा लें और पानी के साथ पेस्ट बनाएं और इसे अपने स्कैल्प पर लगाकर 10-15 मिनट के लिए छोड़ दें।

प्याज का रस (onion juice to get rid of itchy scalp)

प्याज के रस से स्कैल्प के इन्फेक्शन का खतरा कम हो जाता है और साथ ही जलन भी कम होती है। इसके लिए एक प्याज लें और उसका रस निकाल लें। इसे कॉटन की मदद से अपने स्कैल्प पर लगा कर 20 मिनट के लिए छोड़ दें।

एपल साइडर विनेगर (Apple Cider Vinegar Relieves Scalp Itching)

सेब में मौजूद मैलिक एसिड में एंटी-बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज खुजली कम करती हैं। इसके लिए एक चम्मच ऐपल साइडर विनेगर को चार चम्मच पानी में मिलाएं और स्कैल्प की मसाज करें।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

Edited by Ritu Raj