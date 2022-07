मुहांसों के लिए बर्फ का करें इस्तेमाल, जल्दी मिलेंगे फायदे - Muhase Ke Liye Barf Ka Kare Istemal, Jaldi Milenge

बदलते मौसम में चेहरे पर मुहांसों का होना बहुत आम हो जाता है। कई बार मुहांसों का कारण मौसम में नमी का आना भी होता है। तो वहीं कई बार महिलाओं में हार्मोन चेंज होना या फिर जेनेटिक कारण, ज्यादा तेल मसाला वाला खाना भी मुहांसो का करण हो सकता है। लड़कों के अपेक्षा महिलाओं में मुहांसो को ज्यादा देखा जाता है। इसके लिए लोग अलग- अलग तरह के उपाय भी करते हैं। लेकिन एक साधारण सा उपाय भी आप आजमा सकते हैं। जो कि है चेहरे पर बर्फ को लगाना। चेहरे पर बर्फ लगाने से आप मुंहासों को कम कर सकती हैं। तो आइए जानते हैं इसके फायदों के बारे में-

मुहांसों पर बर्फ लगाने के फायदे

सूजन को करे कम (Reduce swelling) - मुहांसों को कम करने के लिए बर्फ का उपयोग बहुत फायदेमंद होता है। मुहांसों में हुई सूजन को बर्फ बहुत आसानी से कम करता है। यह रक्त वाहिकाओं को संकुचित कर त्वचा को सुन्न कर देता है। जिससे ब्लड फ्लो धीमा हो जाता है और इससे तुरंत आराम मिलता है।

रोमछिद्रों को करें टाइट (Tighten pores) - तैलीय त्वचा, गंदगी और त्वचा की मृत कोशिकाओं के कारण मुंहासे होते हैं क्योंकि ये रोमछिद्रों को बंद करके वहां मौजूद बैक्टीरिया उस जगह मुहांसे पैदा कर देते हैं। ऐसी स्थिति में बर्फ (Ice) त्वचा के रोम छिद्रों को टाइट करने में मदद करते हैं। जिससे बैक्टीरिया और गंदगी के चलते वह बंद ना हों।

फेस को बनाएं ग्लोइंग (Tell face glowing) - चेहरे पर बर्फ लगाने से फेस में ग्लो आता है। इससे रक्त कोशिकाएं खुलती हैं जो ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। साथ ही ये रिंकल्स और बढ़ती उम्र के निशान को मिटाने में भी मदद करता है।

मुहांसों पर बर्फ को कैसे करें उपयोग (How to use ice on acne) - मुहांसों पर बर्फ को उपयोग करने के लिए आप एक कपड़े में बर्फ को रखें और धीरे धीरे जिस जगह पर मुहांसे हैं उस जगह पर बर्फ को फेरे ऐसा करने पर आपके मुहांसे बैठेंगे और चेहरा भी ग्लो करेगा।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

LIVE POLL Q. 0 votes so far