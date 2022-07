तुलसी अर्क के 3 उपयोग और 3 फायदे - Tulsi Ark Ke Upyog Aur Fayde

तुलसी का अर्क (Tulsi Extract) तुलसी के रस को कहते हैं, जो तुलसी के पत्तों से प्राप्त किया जा सकता है। इसमें मौजूद औषधीय गुण की वजह से यह स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है। तुलसी का अर्क बहुत से स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर सकता है। ऐसा माना गया है कि, इसके सेवन से इम्युनिटी को बढ़ावा दिया जा सकता है। इसमें एंटी-कैंसर और एंटी-फंगल गुण भी मौजूद होते हैं। यह लेख आपको तुलसी के अर्क के उपयोग और फायदे (Uses and Benefits of Tulsi Extract) के बारे में बताने जा रहे हैं।

तुलसी अर्क के 3 उपयोग और 3 फायदे

तुलसी अर्क के उपयोग : Uses Of Tulsi Extract In Hindi

1. एक गिलास नार्मल या गुनगुने पानी में तुलसी का अर्क मिलाकर सेवन कर सकते हैं।

2. तुलसी के अर्क को चाय या दूध में भी मिलाकर भी पी सकते हैं।

3. तुलसी का अर्क त्वचा पर भी फेस पैक में मिलाकर लगाया जा सकता है।

तुलसी अर्क के फायदे : Benefits of Basil Extract In Hindi

1. इम्युनिटी को बढाए (Increases immunity)

इम्युनिटी को बढ़ाने के लिए तुलसी का अर्क फायदेमंद माना जाता है। इसमें इम्यूनोमॉड्यूलेटरी गुण मौजूद होते हैं जो इम्युनिटी को बेहतर बनाने में मदद करता है। जिन लोगों की इम्युनिटी कमजोर होती है, उनके लिए तुलसी का अर्क फायदेमंद माना जाता है।

2. मधुमेह में सहायक (helpful in diabetes)

खून में शुगर को नियंत्रित करने के लिए तुलसी का अर्क लाभकारी होता है। इसमें मौजजूद एंटी-डायबिटिक गुण के कारण यह बढ़े हुए ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं। मधुमेह जैसी बीमारी में अपना ख्याल रखने के लिए तुलसी के अर्क का सेवन लाभकारी हो सकता है।

3. कैंसर में सहायक (aids cancer)

तुलसी या तुलसी के अर्क में यूजेनॉल होता है जो कैंसर से लड़ने में मदद करता है। तुलसी के अर्क में एंटी-कैंसर गुण मौजूद होते हैं जो कैंसर के खतरे को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। यह शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर करके कैंसर का कारण बनने वाले तत्वों को निकालने में सहायक करता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

