चेहरे के लिए केसर का उपयोग, 3 फायदे और 3 नुकसान - Uses, Benefits And Side-Effects of Saffron For Face

केसर की गिनती विश्व भर में सबसे महंगे मसलों में होती है। केसर दिखने में लाल रंग के धागों जैसा होती है। इसे "रेड गोल्ड" भी कहा जाता है। यह खान-पान में ज़ायका बढ़ाने के साथ-साथ सुंदर त्वचा के लिए भी बहुत लाभकारी होता है। चेहरे के लिए केसर के बहुत से फायदे होते हैं। त्वचा के लिए केसर का इस्तेमाल त्वचा सम्बंधित समस्याओं से छुटकारा दिला सकती है। त्वचा को निखारने, चमक देने, मुलायम बनाने के साथ-साथ यह रंगत बढ़ाने में भी उपयोगी होता है। लेकिन केसर सभी की त्वचा के लिए लाभकारी नहीं होती है। इस लेख के माध्यम से हम चेहरे की त्वचा के लिए केसर का उपयोग, फायदे और नुकसान के बारे में बताएंगे।

चेहरे के लिए केसर का उपयोग : Uses Of Saffron In Hindi

1. केसर के धागों को दूध में मिला कर चेहरे पर लगाया जाता है।

2. केसर को गुलाब जल के साथ मिला कर त्वचा पर टोनर की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है।

3. मिल्क पाउडर के साथ केसर के कुछ धागों को मिलाकर फेस पैक तैयार किया जा सकता है, यह पेस्ट ग्लोइंग त्वचा के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

4. टैन की समस्या होने पर केसर के धागों को 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच चंदन पाउडर के साथ मिलाकर उपयोग कर सकते हैं।

5. दूध में केसर मिलाकर पीने से त्वचा को लाभ मिलते हैं।

चेहरे के लिए केसर के फायदे : Benefits Of Saffron In Hindi

1. केसर का इस्तेमाल सदियों से नेचुरल औषधि के रूप में किया जाता रहा है। केसर चेहरे की त्वचा के लिए बहुत लाभदायक हो सकता है। केसर डार्क सर्कल की समस्या को कुछ हद तक कम करने के लिए मददगार हो सकता है।

2. चेहरे के लिए केसर औषधि के रूप इस्तेमाल किया जा सकता है। यह सूरज की हानिकारक यूवी किरणों (UV rays) के इफ़ेक्ट से छुटकारा दिलाने में सहायक है। केसर एंटी-सोलर गुण होते हैं, जो सूरज की हानिकारक यूवी किरणों को अब्सॉर्ब कर सकता है।

3. केसर में सूजन को कम करने वाले एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटी-ऑक्सीडेंट गुण भी मौजूद होता है। यह गुण स्किन कैंसर के उपचार में मदद करते हैं।

चेहरे के लिए केसर के नुकसान : Side-Effects Of Saffron In Hindi

1. केसर का इस्तेमाल के दौरान यदि यह मुंह में चला जाए तो यह एलर्जी का कारण भी बन सकता है।

2. सेंसिटिव स्किन पर केसर को लगाने से त्वचा लाल हो सकती है या त्वचा पर हल्के लाल चकत्ते भी पड़ सकते हैं।

3. यदि केसर का सेवन नियमित मात्रा से अधिक किया जाए तो यह सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

