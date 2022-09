वेजिटेबल ऑयल भोजन के स्वाद को बढ़ाने, भोजन में बनावट जोड़ने, पके हुए उत्पादों को कुरकुरा बनाने और खाना पकाने के दौरान गर्मी के संचालन में मदद करके भोजन तैयार करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सब्जियों से प्राप्त किया गया तेल स्वास्थ्य के लिए गुणकारी माना जाता है। तेल जैसे मूंगफली (Peanut oil), जैतून (Olive oil), सोया (Soyabean oil) तेल शरीर को कई लाभ प्रदान कर सकते हैं। यह लेख आपको वेजिटेबल ऑयल के फायदे (Benefits of Vegetable Oil) बताने जा रहा है।

वेजिटेबल ऑयल के 5 स्वास्थ्य लाभ - Vegetable Oil Ke Swasthy Labh In Hindi

1. ट्रांस-फैट मुक्त (It trans-fat free)

वेजिटेबल ऑयल प्राकृतिक रूप से ट्रांस-फैट मुक्त (trans-fat free) होते हैं। ट्रांस फैट, जो आमतौर पर पशु उत्पादों में पाए जाते हैं, आपको कोरोनरी हृदय रोग, टाइप 2 मधुमेह, स्ट्रोक या मृत्यु के अधिक खतरे में डालते हैं। इसलिए, वेजिटेबल ऑयल जैसे तेलों का उपयोग हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल फैट के प्रतिस्थापन के रूप में किया जाता है जिसमें अस्वास्थ्यकर ट्रांस-फैट हो सकती है।

2. हृदय स्वास्थ्य बनाए रखे (It maintains heart health)

ज़्यादातर वेजिटेबल ऑयल में मौजूद फैटी एसिड प्रोफाइल के कारण भोजन को स्वादिष्ट और पोषक बनाने में मदद करते हैं। सोयाबीन ऑयल के उपयोग से आप कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम रखने का प्रबंधन कर सकते हैं। इसमें पॉलीअनसेचुरेटेड फैटी एसिड और एसेंशियल फैटी एसिड (ओमेगा-3 और ओमेगा-6) होते हैं। इस कारण से इन तेलों को अपनी डाइट में शामिल करने से हृदय रोग से पीड़ित होने की संभावना भी कम हो जाती है।

3. विटामिन से भरपूर (It is rich in vitamins)

एक प्रेग्नेंट महिला और उसके अजन्मे बच्चे में विटामिन की कमी होने की संभावना अधिक होती है। वनस्पति तेल A, D, E और K जैसे फैट में घुलनशील विटामिन के वाहक होते हैं। इसलिए यदि आप गर्भवती (pregnant) हैं या विटामिन की कमी से पीड़ित हैं, तो अपने दैनिक आहार में वेजिटेबल ऑयल को शामिल करना कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर सकता है।

4. मेनोपॉज़ के लक्षणों से राहत दिलाए (It helps in menopause symptoms)

राइस ब्रान ऑयल के स्वास्थ्य लाभों पर किए गए एक शोध में, यह देखा गया कि राइस ब्रान ऑयल का सेवन करने वाली 90% से अधिक महिलाओं में मेनोपॉज़ के लक्षणों जैसे हॉट फ्लश में कमी आई थी। इसलिए राइस ब्रान ऑयल जैसे वेजिटेबल ऑयल को शामिल करने से आपको मेनोपॉज़ के दौरान होने वाले हार्मोनल उतार-चढ़ाव से निपटने में मदद मिल सकती है।

5. खाने का स्वाद बढाए (It enhances the taste of food)

मूंगफली, ऑलिव और सोयाबीन तेल जैसे खाना पकाने वाले तेल स्वस्थ होते हैं तथा यह भोजन के स्वाद को भी बढ़ाते हैं। इसलिए ही इन्हें खाना पकाने के लिए उपयोग किया जाता है। पीनट ऑयल या ऑलिव ऑयल, जब फ़िल्टर्ड तेल के रूप में उपयोग किया जाता है, तो इसकी सुगंध के कारण यह सबकी पसंद बन जाता है। यह ड्रेसिंग के लिए, तलने के साथ-साथ खाना पकाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

