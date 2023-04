गर्मियों में अक्सर हमारा शरीर भी गर्म होने लगता है, खासकर सिर। सिर में गर्मी बढ़ना कई समस्याओं को जन्म दे सकती है। इसके अलावा गर्म सिर के कारण चिड़चिड़ापन भी होने लगता है। इसलिए गर्मियों में सिर को ठंडा रखना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं, तो इन तरीकों को अपना कर सिर को ठंडा रख सकते हैं। आइए जानते हैं, कौन से हैं वो तरीके।

गर्मियों में चाहते हैं सिर को ठंडा रखना, अपनाएं ये तरीके Want to keep your head cool in summer, follow these methods in hindi

सिर पर लगाएं नारियल का तेल (Apply coconut oil on the head) - अगर आप अपने सिर को ठंडा रखना चाहते हैं, तो बालों में नारियल के तेल में कपूर डालकर लगाएं। इससे सिर ठंडा रहता है और किसी तरह की परेशानी भी नहीं होती। कपूर सिर को ठंडा रखने में मदद करता है।

बालों को धोएं (Wash your hair) - गर्मियों में कोशिश करें कि हर दिन सिर पर पानी डालें। इससे आपका स्कैल्प भी साफ रहेगा और सिर पर गर्मी भी नहीं चढ़ेगी। यही नहीं इससे सिर बहुत ज्यादा हल्का भी महसूस होगा।

सिर को कवर करके बाहर निकले (Go out with your head covered) - गर्मियों में जब भी बाहर निकलें, तो सिर को पूरी तरह से कवर करके ही निकलें। इससे आपका सिर सीधे धूप के कॉन्टेक्ट में नहीं आएगा, जिससे सिर गर्म नहीं होगा।

पैक लगाएं (Use Pack) - अगर आप सिर को ठंडा रखना चाहते हैं, तो पैक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पैक को बनाने के लिए दही, अंडा, एलोवेरा को साथ में मिलाएं और बालों पर लगाएं। इससे सिर को ठंडक मिलेगी और इससे बाल भी सॉफ्ट और शाइनी हो जाएंगे।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

