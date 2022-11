ओरल कैंसर क्या है, जानिये इसके लक्षण

ओरल कैंसर या मुंह का कैंसर अन्य कैंसर की तरह भी मुंह के कैंसर के कई ऐसे लक्षण होते हैं जिन्हें अक्सर लोग सामान्य समझकर उसे नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन आगे जागर यही परेशानी बड़ा रूप ले लेती है। जो कि कैंसर बनकर सामने नजर आता है और ऐसा अक्सर इसलिए होता है क्योंकि लोगों में जानकारी नहीं होती है। लेकिन अगर आपको इसके बारे में जानकारी होगी, तो आप शुरुआत में ही इसका उपचार करवाकर इसे ठीक कर सकते हैं। कई बार लोग मुंह के छालों को, सफेद पैच को अनदेखा कर देते हैं लेकिन ऐसा न करें इसलिए इस बात की जानकारी होना जरूरी है कि ओरल कैंसर के लक्षण क्या क्या होते हैं। तो चलिए जानते हैं ओरल कैंसर के लक्षणों के बारे में-

ओरल कैंसर क्या है, जानिए इसके लक्षण

What is oral cancer, know its symptoms in hindi

छाले जो ठीक नहीं होते (blisters that do not heal) - छाले होना बहुत आम बात है। छाले होने के बहुत तरह के कारण होते हैं। कई बार तो घरेलू नुस्खों से छाले ठीक हो जाते हैं, लेकिन कई बार छाले ठीक नहीं होते और ऐसे ही अगर हम इसे अनदेखा कर देते हैं, तो ये कैंसर के रूप में हमारे सामने आते हैं। इसलिए अगर आपको लगे की आपके मुंह का कैंसर ठीक नहीं हो रहा है, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।

लगातार कान में दर्द (persistent ear pain) - यदि आपको लगातार कान में दर्द बना रहता है, तो आपको घरेलू नुस्खों की जगह खुद को डॉक्टर को दिखाना चाहिए। क्योंकि ओरल कैंसर का एक लक्षण ये भी होता है। लोग अक्सर कान दर्द को छोटी मोटी तकलीफ समझ कर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी न करें।

निगलने में तकलीफ (difficulty swallowing) - आप कुछ खाते या पीते हैं और इस दौरान आपको निगलने में तकलीफ हो रही है, तो आप घरेलू नुस्खों को न अपनाते हुए डॉक्टर को दिखाएं। क्योंकि ओरल कैंसर में कई बार कुछ भी गटकने में तकलीफ होती है।

मुंह का आसानी से नहीं खुल पाना (Not opening the mouth easily) - मुंह का आसानी से नहीं खुल पाना भी ओरल कैंसर के लक्षणों में शामिल होता है। ऐसा कुछ भी एहसास हो, तो डॉक्टर से संपर्क जरूर करें।

मुंह में गांठ बनना (lump in mouth) - मुंह में गांठ का बनना भी कैंसर के लक्षण होते हैं।

मुंह से किसी भी वक्त खून आना (bleeding from the mouth at any time) - कई बार अचानक ही मुंह में खून का आना भी ओरल कैंसर के लक्षण हो सकते हैं।

गले में खराश या आवाज में बदलाव आना (sore throat or change in voice) - गले में बहुत ज्यादा समय के लिए खराश का होना या फिर आवाज में परिवर्तन होना भी ओरल कैंसर के लक्षण कहलाते हैं।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

