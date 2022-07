सावन के महीने में क्या नहीं खाना चाहिए - Sawan Ke Mahine Me Kya Nahi Khana Chaiye

सावन का महिना बहुत ही पावन माना जाता है। इस महिने में लोग बहुत सी चीजों से परहेज करते हैं और न सिर्फ इस कारण क्योंकि, इस महिने में लोग शंकर भगवान की पूजा करते हैं, बल्कि इसलिए भी क्योंकि, सावन के महिने में कुछ ऐसी चीजों के सेवन से सेहत पर भी असर पड़ सकता है। इस मौसम में खानपान पर बहुत अधिक ध्यान देने की जरुरत होती है। तो आइए जानते हैं सावन के महिने में ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें खाने से हमें बचना चाहिए।

सावन के महिने में न खाएं ये चीजें -

कच्चा दूध (Raw milk) - दूध का सेवन हर घर में किया जाता है। वो बात अलग है कि दूध को हम पका कर इस्तेमाल में लेते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें दूध कच्चा ही पीने की आदत होती है। तो वो लोग जरा सावधान हो जाएं क्योंकि, वैज्ञानिकों की मानें तो सावन में घास चरते समय गाय और भैंस घास में मौजूद कीड़ों को भी खा लेती हैं, जिससे दूध दूषित हो जाता है। ऐसे में अगर कोइ व्यक्ति कच्चा दूध का सेवन करता है, तो सेहत खराब हो सकती है।

दही का सेवन नहीं करना चाहिए (Yogurt should not be consumed) - दही खाने के शौकिन हैं, तो जरा सावनधन हो जाइए। क्योंकि सावन के महिने में दही खाने से हो सकता है नुकसान। दरअसल सावन में दही खाने से आपके गले में समस्या हो सकती है। क्योंकि दही भी दूध से जमता है और सावन के दिनों में दही जल्दी ही खराब होने लगता है। जिसके सेवन से तबियत बिगड़ सकती है।

हरी पत्तेदार सब्जियां (Green leafy vegetables) - आजकल वैसे तो सारी सब्जियां हर मौसम में उपल्बध होती हैं। इसलिए ऐसी सब्जियों को खाने से बचना चाहिए जो इस मौसम में न आती हों जैसे कि हरी पत्तेदार सब्जियां। इस मौसम में पत्तेदार सब्जियों में कीड़े पनपते हैं। जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकते हैं। कुछ कीड़े तो ऐसे भी होते हैं जिन्हें देख पाना हमारा लिए मुश्किल साबित होता है। ऐसे में अगर इसका सेवन करते हैं, तो सेहत खराब हो सकती है।

मछली का सेवन न करें (Don't eat fish) - इस महिने में मछली के सेवन से बचना चाहिए। क्योंकि बारिश में नदियों में बहुत सी विषाक्त पदार्थ बहते हुए आते हैं और मछली इन सब चीजों का सेवन करती हैं ऐसे में यदि आप मछली खाते हैं तो आपकी सेहत पर भी असर पड़ सकता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

