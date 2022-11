किसी भी बीमारी से उबरने के लिए बहुत धैर्य और ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर को अपनी खोई हुई ताकत वापस पाने के लिए समय, आराम और सही भोजन की जरूरत होती है। कुछ खाद्य पदार्थ या खाने योग्य पदार्थ ठीक होने की प्रक्रिया में सहायता करते हैं जबकि अन्य इसे और अधिक कठिन बना सकते हैं। अब उससे पहले, हमें यह जान लेना चाहिए कि 'डेंगू' एक मच्छर जनित वायरल बीमारी है जो डेंगू वायरस (DENV) के कारण होती है।

डेंगू बुखार से लड़ने के लिए आप अपने हाथों में लक्षणों का प्रबंधन और अपने शरीर और प्रतिरक्षा को मजबूत कर सकते हैं। आपके डॉक्टर के उपचार के साथ, ये खाद्य पदार्थ जो आपको खाने चाहिए और डेंगू बुखार के दौरान बचने के लिए भोजन शीघ्र स्वस्थ होने के लिए आपके मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेंगे।

डेंगू होने पर अपनी डाइट में इन चीजों को शामिल करें - Dengue Diet: What to Eat In Dengue Fever? In Hindi

1. विटामिन C से भरपूर खाद्य पदार्थ (Foods Rich in Vitamin C)

सभी विटामिनों में, डेंगू के दौरान आपका सबसे महत्वपूर्ण विटामिन सी है। इस विटामिन को एंटी-वायरल और एंटी-ऑक्सीडेटिव गुणों के लिए जाना जाता है। यह आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में भी मदद करेगा। बोनस के रूप में, यह आंतों से एक अन्य सहायक पोषक तत्व, आयरन को अवशोषित करने में मदद करता है। इसलिए डेंगू बुखार के दौरान संतरा, नींबू, पपीता, अनानास आदि फल और हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे फल अपने आहार में शामिल करने चाहिए। यह भी पता होना चाहिए कि पपीते का अर्क पाचक एंजाइमों का एक अच्छा स्रोत है - पपैन और काइमोपैपेन। ये एंजाइम पाचन में मदद करते हैं, सूजन को कम करते हैं और पाचन संबंधी अन्य समस्याओं का इलाज करते हैं। ताजे पपीते के पत्तों का रस प्लेटलेट काउंट बढ़ाकर डेंगू के इलाज में मदद करता है।

2. आयरन से भरपूर खाद्य पदार्थ (Iron rich foods)

डेंगू बुखार के दौरान प्लेटलेट काउंट कम हो जाते हैं। रक्त हीमोग्लोबिन के स्तर को बनाए रखने और प्लेटलेट्स का उत्पादन करने के लिए आपके शरीर को बहुत अधिक आयरन की आवश्यकता होती है। प्लेटलेट्स शरीर की रक्त के थक्के बनने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण हैं और इस प्रकार, रक्त के नुकसान को रोकने के लिए आवश्यक हैं, जो डेंगू के दौरान बहुत आम है। इसलिए, आयरन युक्त खाद्य पदार्थ जैसे फलियां, लिवर, मांस और हरी पत्तेदार सब्जियां खाने से आयरन प्रदान करने में मदद मिल सकती है।

3. विटामिन K से भरपूर खाद्य पदार्थ (Foods Rich in Vitamin K)

विटामिन K एक और महत्वपूर्ण पोषक तत्व है, जो प्लेटलेट काउंट बढ़ाने में मदद कर सकता है। यह रक्त के थक्के जमने में भी मदद करता है, जो डेंगू बुखार के खिलाफ सहायक है। इसलिए, ऐसे खाद्य पदार्थ खाने से जो विटामिन K के प्राकृतिक स्रोत हैं, जैसे स्प्राउट्स, ब्रोकोली और हरी पत्तेदार सब्जियां डेंगू के दौरान खाने के लिए खाद्य पदार्थों की सूची में शामिल करने में सहायक हो सकती हैं।

4. उच्च कैलोरी वाले खाद्य पदार्थ (High calorie foods)

डेंगू वायरस से संक्रमित होने पर आपका शरीर कमजोर हो जाता है। दूध, चावल, आलू आदि जैसे खाद्य पदार्थ ऊर्जा से भरपूर होते हैं। डेंगू में आपको इन खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए क्योंकि ये शरीर को बहुत अधिक कैलोरी और ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये खाद्य पदार्थ आपकी खोई हुई ताकत को वापस पाने में आपकी मदद करेंगे।

5. तरल पदार्थ (Fluids)

पानी शरीर के लिए आवश्यक है, खासकर जब आप डेंगू बुखार से उबर रहे हों। आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आप ढेर सारा पानी पिएं। आप अन्य तरल पदार्थों का भी सेवन कर सकते हैं, जैसे नारियल पानी और सफेद चावल कांजी, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रोलाइट्स (जैसे पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम और मैग्नीशियम) होते हैं। तरल पदार्थ आपको इलेक्ट्रोलाइट्स को संतुलित करने और आपको अच्छी तरह से हाइड्रेटेड रखने में मदद करेंगे।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

