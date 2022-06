पशुपति व्रत में क्या खाना चाहिए - Pashupati Vrat me kya Khana chaiye

What to eat during Pashupati Vrat in hindi: पशुपति व्रत भगवान शंकर को अर्पित किया जाने वाला एक पावन व्रत होता है, इसे सोमवार के दिन किया जाता है और इस दिन सुबह स्नान कर साफ कपड़े पहन कर एक पूजा की थाली और कलश तैयार कर लिया जाता है और मंदिर में जाकर भगवान शिव का जल अभिषेक किया जाता है। इस व्रत को महिलाएं करती हैं और इस दिन वो पूरे दिन उपवास रखती हैं। पशुपति व्रत पूरे दिन का भूखे पेट व्रत होता है। हालांकि, कई महिलाओं को भूखे पेट रहने से कमजोरी होती है या फिर अन्य समस्याएं रहती हैं। ऐसे में इस वक्त में सबसे बड़ा सवाल रहता है कि क्या खाएं और क्या न खाएं। आइए जानते हैं...

पशुपति व्रत में क्या खाना चाहिए

पशुपति व्रत में फलों का सेवन (fruits in Pashupati Vrat)

पशुपति व्रत को लंबे समय तक रखने वाली महिलाओं को इस दौरान फलों का सेवन करना चाहिए। इससे थकावट नहीं होगी और व्रत भी आसानी से पूर्ण हो जाएगा। हालांकि, फल सुबह की पूजा से पहले नहीं खाया जाता है। पूजा करने के बाद ही फलों को ग्रहण करें। इस दौरान चीकू, अंगूर, संतरा, अमरूद, पपीता, अनार, अनानास, स्ट्रॉबेरी, कीवी फलों का सेवन आप पशुपति व्रत में कर सकती हैं।

पशुपति व्रत में करें जूस का सेवन (Consume juice during Pashupati fast)

पशुपति व्रत के दौरान महिलाएं फलों के साथ ही जूस का भी सेवन कर सकती हैं। दरअसल, व्रत के दौरान आपको दिनभर भूखे पेट रहना पड़ता है ऐसे में जूस के सेवन से आपके शरीर को ऊर्जा मिलेगी और कमजोरी महसूस नहीं होगी।

पशुपति व्रत में चाय (Tea in Pashupati Vrat)

कई व्रत में तो चाय का सेवन कर सकती हैं लेकिन, कई व्रत में चाय तक नहीं पी सकती हैं। ऐसे में पशुपति व्रत में भी लोगों का सवाल रहता है कि वो इसमें चाय पी सकती हैं या नहीं? तो आपके बता दें कि, पशुपति व्रत में आप चाय पी सकती हैं। इससे आपको इस दौरान होने वाली थकान और सिर दर्द से छुटकारा मिल सकता है।

पशुपति व्रत में किन अनाजों का सेवन करना चाहिए (cereals in Pashupati fast)

पशुपति व्रत में कुछ अनाज का सेवन किया जा सकता है। जिसमें आटे का हलवा, आटे का चूरमा और खीर शामिल है। जो महिलाएं अनाज ग्रहण नहीं करना चाहती वो- साबूदाने की खीर का सेवन करे, छुहारे की खीर का सेवन करे या फिर मखाने की खीर का सेवन कर सकती हैं।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

