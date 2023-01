आज बहुत से लोग डायबिटीज की समस्या से जूझ रहे हैं। ये बीमारी बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी को अपनी चपेट में ले रही है और कहीं न कहीं खानपान इसके पीछे हमारी बिगड़ती दिनचर्या और खानपान है। लोगों का सोने उठने का समय खाने पीने के तरीके में बहुत बदलाव आया है। आजकल ज्यादातर लोगों का काम बैठकर लैपटॉप पर होता है। जिसके कारण डायबिटीज का शिकार होना कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन डायबिटीज होने के बाद अक्सर ये समस्या भी सामने आती है कि इससे पीड़ित व्यक्ति किन चीजों का सेवन कर सकते हैं और किन चीजों का नहीं। इसलिए इस समस्या का समाधान पाने के लिए, आज हम आपको इस लेख में बताएँगे कि किस तरह से आप इन चीजों को शामिल करके सर्दियों में भी डायबिटीज को कंट्रोल में रख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं।

डायबिटीज की समस्या वाले लोगों के लिए सर्दियों का डाइट चार्ट Winter diet chart for diabetics in hindi

मल्टी ग्रेन आटा (Multigrain flour ) - डायबिटीज के मरीजों को हर मौसम में मल्टी ग्रेन आटे का ही सेवन करना चाहिए। मल्टी ग्रेन आटे में वो सभी पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जो एक मरीज को जरूरत होते हैं। इस आटे को आप खुद तैयार करवाएँ, तो ज्यादा लाभदायक हो सकता है। इसमें आप रागी, चने, बाजरा, जौ, ज्वार, बेसन, ओट्स , सोया इन सभी को मिलाकर आटा तैयार करवा सकते हैं। सर्दियों में इसका सेवन करने से शरीर में गर्मी भी आएगी।

हरी पत्तेदार सब्जियों का करें सेवन (Green leafy vegetables) - सर्दी आते ही बाजार में हरी पत्तेदार सब्जियों का आना भी शुरू हो जाता है। ऐसे में यदि आप इनका सेवन करते हैं, तो आपको भरपूर मात्रा में प्रोटीन, आयरन और मिनरल्स की प्राप्ति होगी। आप बथुआ, पालक, मेथी, मूली की साग, लाल साग इन सभी का सेवन कर सकते हैं।

गुड़ का सेवन करें (Eat jaggery) - सर्दियों में अक्सर मीठा खाने की बहुत ज्यादा क्रेविंग होती है। इस क्रेविंग को कम करने के लिए आप गुड़ का सेवन कर सकते हैं। गुड़ आपकी मीठा खाने की क्रेविंग को दूर तो करेगा ही। साथ ही शरीर को गर्म रखने में भी ये मदद करता है।

शकरकंद का सेवन होगा लाभदायक (Consumption of sweet potato will be beneficial) - शकरकंद में हाई फाइबर, बी-कॉम्पलेक्स, विटामिन-सी, बीटा कैरोटीन, पोटैशियम और कैल्शियम मौजूद होता है। ये इंसुलिन के प्रोडक्शन को बढ़ा कर डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद करता है। इसलिए आ इसका सेवन सर्दियों में कर सकते हैं।

फलों का करें सेवन (Eat fruits) - अक्सर शुगर से पीड़ित मरीज फलों का सेवन करने से कतराते हैं। लेकिन आपको बता दें कि डायबिटीज में फलों का सेवन करना नुकसानदायक नहीं होता है। फलों में नेचुरल स्वीटनेस होती है जिसे हम फ्रुक्टोज के नाम से जानते हैं। इसलिए ये सेहत के लिए बिल्कुल भी हानिकारक नहीं होता है।

डाइट चार्ट -

ह 6 बजे - 1 चम्मच मेथी दाने को एक छोटे कप पानी में डालकर रातभर रखें। सुबह छानकर इस पानी को खाली पेट सेवन करें।

सुबह 7 बजे - एक कप शुगर फ्री चाय, साथ में 1-2 शुगर फ्री बिस्कुट भी ले सकते हैं।

नाश्ता - ओट्स, कॉर्नफ्लेक्स, आधी कटोरी अंकुरित अनाज और एक गिलास बिना क्रीम वाला दूध।

सुबह 11 बजे के बाद - एक छोटा फल या फिर नींबू पानी का सेवन कर सकते हैं।

दिन के 1 बजे - एक प्लेट सलाद।

दोपहर 2 बजे लंच - मल्टी ग्रेन आटे की 2 रोटी, एक कटोरी ब्राउन चावल, एक कटोरी दाल, एक कटोरी दही या छाछ, आधी कटोरी सोया या पनीर की सब्जी, आधी कटोरी हरी सब्जी।

शाम 4 बजे - ग्रीन टी

शाम 6 बजे - सूप का सेवन करें। इसमें आप शक्कर की जगह थोड़ा सा गुड़ डाल सकते हैं।

7 से 8 के बीच डिनर - दो रोटियां, एक कटोरी ब्राउन चावल और एक कटोरी दाल, आधी कटोरी हरी सब्जी और एक प्लेट सलाद।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

