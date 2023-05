हड़जोड़ का पेड़ शायद कभी न कभी हर किसी ने देखा होगा। लेकिन सेहत के लिए इसके फायदों के बारे में शायद ही ज्यादा लोग जानते होंगे। हड़जोड़ का पेड़ एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। आर्युवेद में इसका उपयोग दवाई बनाने के काम में किया जाता है। इसके नाम से ही जैसे की समझ में आ रहा है कि ये हड्डियों को जोड़ने के काम में लाया जाता है। इसके अलावा पेट की बीमारी, मोच, अल्सर, बवासीर आदि बीमारी में भी पेड़ बहुत काम आता है। आज आपको हम हड़जोड़ के ऐसे ही कुछ फायदों के बारे में बताने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं।

हड़जोड़ के फायदे जान हो जाएंगे हैरान You will be surprised to know the benefits of Hadjod in hindi

गठिया में लाभादयक (Beneficial in arthritis)- बढ़ती उम्र के साथ ही कुछ लोगों में गठिया की परेशानी होने लगती है। गठिया में जोंड़ो के में दर्द और जलन होती है। और एलोपैथी में भी इसका कोई खास उपचार नहीं है। लेकिन आयुर्वेदा में हड़जोड बहुत ही लाभदायक दवाई है। हड़जोड़ के सेवन से गठीया में बहुत आराम मिलता है।

टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में लाभदायक (Beneficial in joining broken bones) - टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए बहुत कारगर होती है। इसका सेवन करने के लिए आप 10 से 15 मिली हड़जोड़ के रस को घी के साथ पिएं। इसके अलावा इसके रस में अलसी का तेल मिलाकर प्रभावित हिस्से पर लगाएं और इसे बांध दें। इससे टूटी हड्डियां जुड़ सकती है। साथ ही हड़जोड़ के चूर्ण को दूध के साथ मिलाकर पीने से टूटी हुई हड्डियां जुड़ सकती हैं।

बवासीर में फायदेमंद(Beneficial in piles) - बवासीर आजकल बहुत ही आम समस्या हो गई है। खानपान और दिनचर्या के चलते ये परेशानी ज्यादातर लोगों को हो रही है। ऐसे में हड़जोड़ की पत्तियों का रस निकालकर गाय के दूध के साथ मिलाकर पी लें।

महिलाओं में सफेद पानी की समस्या में लाभदायक (Beneficial in the problem of white discharge in women) - महिलाओं में सफेद पानी की समस्या काफी आम है। इसके कारण कमजोरी भी बहुत ज्यादा होने लगती है। लेकिन अगर कोई महिला हड़जोड़ का सेवन करती हैं, तो इस समस्या से बहुत आराम मिलता है।

पाचन के लिए लाभदायक (Good for digestion) - पाचन की समस्या आजकल ज्यादातर लोगों की परेशानी बन गया है। ऐसे में अगर आप हड़जोड़ का सेवन करते हैं, तो इस समस्या में बहुत हद तक आराम मिल सकता है।

मोच के दर्द में दिलाए राहत (Provide relief in sprain pain) - मोच आने पर हड़जोड़ का इस्तेमाल बहुत फायदेमंद होता है। इसके लिए हड़जोड़ के रस को तिल के तेल में मिला लें। अब इस तेल को पकाकर छान लें। इसके बाद इस तेल को मोच से प्रभावित स्थान पर लगाएं। दर्द में बहुत आराम मिलेगा।

