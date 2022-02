लहसुन (Garlic) आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली सब्जी है जो लगभग हर किचन में पाई जाती है। यह प्याज जीनस, एलियम से संबंधित है और प्याज, शलोट्स, चैव और चीनी प्याज आदि से निकटता से संबंधित है। यह विटामिन, मिनरल, एंटीऑक्सिडेंट, फाइटोन्यूट्रिएंट्स आदि जैसे कई पोषक तत्वों का एक अच्छा स्रोत है और इन यौगिकों की उपस्थिति बनाते हैं। हालांकि लहसुन हमारे लिए बहुत फायदेमंद है लेकिन बहुत अधिक लहसुन खाने के कुछ दुष्प्रभाव भी हैं। इस लेख में, हम बहुत अधिक लहसुन खाने के प्रमुख दुष्प्रभावों के बारे में जानेंगे :-

ज्यादा लहसुन खाने के नुकसान : Zyada Lehsun Khane Ke Nuksan In Hindi

1. अधिक लहसुन खाने से लीवर हो सकता है खराब (Bad for liver)

लीवर हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है क्योंकि यह रक्त शोधन, फैट मेटाबोलिज्म, प्रोटीन मेटाबोलिज्म और हमारे शरीर से अमोनिया को हटाने जैसे विभिन्न कार्य करता है। लहसुन में एलिसिन नामक एक यौगिक होता है, जो अधिक मात्रा में लेने पर लीवर की विषाक्तता का कारण बन सकता है।

2. दस्त (Diarrhea)

खाली पेट लहसुन का सेवन करने से डायरिया हो सकता है। लहसुन में सल्फर जैसे गैस बनाने वाले यौगिक होते हैं जो दस्त को ट्रिगर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

3. मतली, उल्टी और नाराज़गी (Nausea, vomiting and heartburn)

खाली पेट ताजा लहसुन खाने से नाराज़गी, मतली और उल्टी हो सकती है। लहसुन में कुछ ऐसे यौगिक होते हैं जो GERD (gastroesophageal reflux disease) का कारण बन सकते हैं।

4. लहसुन खाने पर मुँह से आने वाली दुर्गंध (Bad odor)

अधिक मात्रा में सेवन करने पर लहसुन से सांसों की दुर्गंध हो सकती है। सांसों की दुर्गंध का मुख्य कारण इसमें मौजूद सल्फर कंपाउंड होता है।

5. त्वचा की जलन या चकत्ते को ट्रिगर कर सकता है (Triggers Skin Irritation Or Rashes)

लहसुन का सामयिक अनुप्रयोग हमारी त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद पाया गया है क्योंकि यह हमारी त्वचा को कोमल, कोमल, चमकदार और स्वस्थ रखने में मदद करता है। यह हमारी त्वचा को मुक्त कणों से होने वाले ऑक्सीडेटिव क्षति से भी बचाता है और इस प्रकार उम्र से पहले के संकेतों जैसे महीन रेखाओं, झुर्रियों, उम्र के धब्बों, काले धब्बों आदि को कम करता है।

6. माइग्रेन को ट्रिगर कर सकता है (Might Triggers Migraine)

बहुत अधिक लहसुन खाने का एक अन्य प्रमुख दुष्प्रभाव सिरदर्द पैदा करने की उनकी क्षमता और माइग्रेन के लिए जिम्मेदार प्रक्रिया को सक्रिय करने की क्षमता है।

7. गर्भवती और नर्सिंग महिलाओं के लिए इतना अच्छा नहीं है (Not So Good For Pregnant And Nursing Women)

लहसुन से जुड़े दुष्प्रभावों की संख्या को देखते हुए, यह कहना सुरक्षित होगा कि लहसुन गर्भवती महिलाओं और नर्सिंग महिलाओं के लिए ज्यादा उपयुक्त नहीं है। इस कारण से गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को अपने डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही लहसुन खाने की सलाह दी जाती है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

